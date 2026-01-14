Gemini, la IA de Google, ahora ofrecerá respuestas más personalizadas gracias a todo lo que sabe de vos

Google ha anunciado la posibilidad de conectar Gemini con servicios de la compañía como Gmail y Fotos para que el asistente de inteligencia artificial pueda acceder a la información y ofrecer respuestas más precisas y personalizadas.

Introducing a more personal Gemini, designed for you.



Personal Intelligence draws insights from across your @Google apps to provide truly customized responses from Gemini. Learn all about it below. 🧵 — Google Gemini (@GeminiApp) January 14, 2026

Inteligencia personal es la nueva función con la que Google asegura que Gemini será más útil para los usuarios, al poder conectarlo con Gmail, Fotos o YouTube para que utilice la información de estos servicios.

Esta novedad se basa en la capacidad de Gemini para razonar entre fuentes complejas y para obtener información específica de elementos como un correo y una fotografía, o una combinación de texto, imagen y video. El objetivo es que las respuestas sean más precisas, como se indica en una nota de prensa.

Nuevas funciones de personalización de Gemini

Google ha incidido en que la ‘Inteligencia personal’ es una función a activar, que está deshabilitada por defecto, y con la que los usuarios seleccionan los servicios que quieren conectar con Gemini para que pueda acceder a ellos.

En sus respuestas, Gemini indicará de dónde ha obtenido la información, para que los usuarios puedan verificarla, y sobre los temas sensibles, como los relacionados con la salud, el asistente “evitará hace suposiciones proactivas”.

La compañía afirma que el acceso a los datos es seguro, alegando que “como estos datos ya se encuentran en Google de forma segura”, los usuarios “no tienen que enviar información confidencial a ningún otro sitio para empezar a personalizar su experiencia”.

Inteligencia personal estará primero disponible para los suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra en los Estados Unidos a modo de prueba, y podrá utilizarse tanto en la web como en Android e iOS. Permitirá seleccionar el modelo Gemini a usar.