Gemini, la IA de Google, ahora ofrecerá respuestas más personalizadas gracias a todo lo que sabe de vos

Gemini ofrecerá respuestas más precisas y personalizadas al conectarse a Gmail y Fotos con la función “Inteligencia personal”
- 2 minutos de lectura'
Google ha anunciado la posibilidad de conectar Gemini con servicios de la compañía como Gmail y Fotos para que el asistente de inteligencia artificial pueda acceder a la información y ofrecer respuestas más precisas y personalizadas.
Introducing a more personal Gemini, designed for you.— Google Gemini (@GeminiApp) January 14, 2026
Personal Intelligence draws insights from across your @Google apps to provide truly customized responses from Gemini. Learn all about it below. 🧵
Inteligencia personal es la nueva función con la que Google asegura que Gemini será más útil para los usuarios, al poder conectarlo con Gmail, Fotos o YouTube para que utilice la información de estos servicios.
Esta novedad se basa en la capacidad de Gemini para razonar entre fuentes complejas y para obtener información específica de elementos como un correo y una fotografía, o una combinación de texto, imagen y video. El objetivo es que las respuestas sean más precisas, como se indica en una nota de prensa.
Google ha incidido en que la ‘Inteligencia personal’ es una función a activar, que está deshabilitada por defecto, y con la que los usuarios seleccionan los servicios que quieren conectar con Gemini para que pueda acceder a ellos.
En sus respuestas, Gemini indicará de dónde ha obtenido la información, para que los usuarios puedan verificarla, y sobre los temas sensibles, como los relacionados con la salud, el asistente “evitará hace suposiciones proactivas”.
La compañía afirma que el acceso a los datos es seguro, alegando que “como estos datos ya se encuentran en Google de forma segura”, los usuarios “no tienen que enviar información confidencial a ningún otro sitio para empezar a personalizar su experiencia”.
Inteligencia personal estará primero disponible para los suscriptores elegibles de Google AI Pro y AI Ultra en los Estados Unidos a modo de prueba, y podrá utilizarse tanto en la web como en Android e iOS. Permitirá seleccionar el modelo Gemini a usar.
- 1
Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp y qué hacer para evitar hackeos
- 2
Una experta en IA alerta sobre por qué no deberías rechazar una llamada telefónica: “Saben que estás activo”
- 3
La IA como testigo: así son los dispositivos que llevás con vos y recuerdan todo lo que te dicen, decís y ves
- 4
Cómo activar el “modo lagartija verde” de WhatsApp