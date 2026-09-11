Google lanza la aplicación de Gemini en Windows con un agente de IA que realiza tareas en segundo plano

Google ha lanzado la aplicación de escritorio Gemini para Windows, tras el lanzamiento previo en Mac, para ofrecer a los usuarios un acceso inmediato a la inteligencia artificial (IA), al igual que hicieron en su día OpenAI con ChatGPT y Anthropic con Claude.

La app del chatbot de IA de Google ya se puede descargar tanto en Windows 10 como en Windows 11 para que, a través de un acceso directo de teclado, el usuario pueda hacer preguntas, verificar datos o simplemente redactar texto.

“Presiona Alt + Espacio para perfeccionar borradores, resumir documentos largos, generar nuevas ideas y crear imágenes y videos personalizados, directamente junto a tus herramientas y aplicaciones diarias favoritas”, señala Google en el anuncio hecho desde la cuenta oficial de Gemini en X (antes Twitter).

Con el agente Gemini Spark integrado

Asimismo, la tecnológica ha integrado Gemini Spark como el agente de IA disponible en todo momento con acceso a aplicaciones conectadas, capaz de realizar tareas en segundo plano mientras el usuario trabaja o estudia, además de otras experiencias como la generación de imágenes de Nano Banana y el video de Gemini Omni.

La interfaz de Gemini para Windows es similar a la versión para web y móvil, y está basada en el uso del acceso directo para invocar al chatbot, ya que ahora se puede hacer una captura de pantalla de cualquier cosa del escritorio, para que con ‘Alt + Espacio’ se pegue en la app y así se realice una consulta rápida a la IA de Google.

Esta es una acción ya conocida de las aplicaciones de escritorio de ChatGPT y Claude, que también cuentan con atajos de teclado similares para invocar a sendos chatbots cuando se realiza cualquier acción en Windows.