Google Street View permite recorrer Tierra del Fuego en todo su esplendor

Google anunció hoy que en su servicio de mapas y fotografías en 360 grados, Google Street View, están disponibles cinco paisajes clásicos de Tierra del Fuego, que ahora podrán recorrer con la computadora quienes no tenga la posibilidad de ir hasta allí. Son circuitos peatonales, por lo que la compañía no usó los tradicionales autos que recorren las calles tomando fotos para armar el panorama envolvente digital, sino unas mochillas, llamadas trekkers, que cumplen la misma función, pero permiten acceder a lugares donde no hay caminos vehiculares.

Según explica Google, “las imágenes fueron captadas especialmente para el lanzamiento del documental “Hostil”, realizado por El Rompehielos, una productora de cine documental ubicada en Tierra del Fuego, que busca darle voz a historias y personas de la Patagonia. Hostil tiene el objetivo de dar a conocer el estado de retroceso actual que sufren algunos glaciares de Tierra del Fuego y visibilizar el impacto que tiene el ser humano sobre el ecosistema que habita para fomentar su cuidado y conservación.”

Las cinco ubicaciones (registradas a principios de 2018) son:

Glaciar Martial

Laguna de los témpanos

Laguna Esmeralda

Cabo Domingo

Bahía Aguirre

Google Street View cumplió 15 años en mayo; en la Argentina está disponible desde 2014, y a lo largo de los años la compañía ha publicado otras vistas de impactantes paisajes argentinos: