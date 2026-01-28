Highguard: debut, apogeo y desliz del nuevo juego de acción

El 26 de enero Wildlight Entertainment lanzó oficialmente Highguard, un nuevo shooter en primera persona gratis para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S que ha capturado la atención de la industria por su propuesta y porque el estudio que lo creó está formado por veteranos de franquicias como Apex Legends, Titanfall y Call of Duty, lo que generó una expectativa masiva que se tradujo en casi 100.000 jugadores simultáneos en Steam durante su primer día... pero que se redujo rápidamente a los 10.000 actuales, mientras suma críticas negativas en la plataforma y los desarrolladores aseguran que corregirán las fallas reportadas.

Highguard se presenta como un shooter 3 contra 3 que mezcla elementos de MOBA, supervivencia y captura de la bandera. A diferencia de los títulos convencionales, las partidas (que duran entre 10 y 30 minutos) se centran en un ciclo de escalada táctica. Los equipos comienzan fortificando los muros de sus bases antes de salir a un mapa abierto para recolectar recursos y cristales.

El núcleo de la competencia es Shieldbreaker, una espada mágica que aparece tras una tormenta. Los equipos deben luchar por ella para llevarla a la base enemiga (el clásico capturar la bandera) e iniciar una incursión. Una vez activada, una torre de asedio emerge de un portal, permitiendo a los atacantes intentar destruir puntos clave de la base enemiga con bombas, mientras los defensores intentan repeler el asalto.

El juego ofrece, desde su lanzamiento, ocho Wardens (Guardianes) únicos. Estos personajes poseen habilidades pasivas, tácticas y definitivas que definen el rol del jugador. Por ejemplo, Atticus utiliza lanzas eléctricas para defensa de área, mientras que Kai puede invocar muros de hielo para controlar el espacio.

Un aspecto distintivo de Highguard es el uso de monturas. Para recorrer los extensos mapas, los jugadores pueden invocar caballos, osos, panteras y grifos. Aunque actualmente las diferencias son estéticas, estas criaturas son esenciales para la movilidad y añaden una capa de espectacularidad visual, permitiendo incluso lanzar hechizos y balas desde el lomo de un oso en combate. Además, los equipos pueden elegir entre seis bases iniciales, cada una con ventajas y vulnerabilidades específicas integradas al entorno.

A pesar de su sólido apartado técnico y su fluidez de movimiento, el título ha enfrentado críticas por el tamaño de sus mapas. Gran parte de la comunidad en Steam ha expresado que los entornos resultan desproporcionadamente grandes para equipos de solo tres personas, lo que genera una sensación de aislamiento y falta de acción constante.

Ante esto, Wildlight Entertainment ha prometido actualizaciones mensuales de contenido, que incluirán nuevos personajes, mapas y modos alternativos, como carreras montadas. Con un plan de capítulos bimestrales y la llegada próxima del modo clasificado, el estudio busca demostrar que su experiencia previa les permitirá ajustar el equilibrio del juego y mantener una comunidad activa en un mercado altamente competitivo.