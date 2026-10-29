IA contra la violencia digital: nace alIAda, la plataforma que busca proteger y potenciar a las políticas mujeres en Argentina

En plena expansión de la inteligencia artificial generativa, a la circulación masiva de noticias falsas y manipulación digital se le suma otro fenómeno: el de los ataques dirigidos específicamente hacia las mujeres que participan en la vida pública. Para hacer frente a esta problemática, la alianza entre VEGA (Voces de Equidad y Género en Acción) y GIDE LATAM (The Global Initiative for Digital Empowerment) presentó alIAda, una iniciativa tecnológica diseñada para respaldar el liderazgo político femenino y combatir la violencia digital por razones de género.

El anuncio y el diseño colaborativo de la herramienta tienen lugar en Buenos Aires durante la Media Party 2026, el tradicional encuentro internacional sobre innovación, tecnología, periodismo y democracia que se realiza del 29 al 31 de octubre en la Ciudad Cultural Konex.

¿Qué es alIAda y a quién está dirigida?

alIAda se define como una iniciativa de “inteligencia artificial para el liderazgo democrático de las mujeres”. Concebida como un bien público, su objetivo es ponerse a disposición de candidatas y dirigentes de cualquier espacio político y región del país, comenzando con una experiencia piloto y un producto mínimo viable (MVP) orientados a las próximas elecciones de 2027 en Argentina.

Como señalan sus impulsoras en el diagnóstico del proyecto, “las mujeres líderes enfrentan deepfakes sexuales, desinformación y doxing de manera más persistente y distintiva” que los hombres, lo que genera un impacto directo en su participación política al intentar silenciarlas. A esto se le suma una brecha estructural de acceso: las candidatas suelen afrontar mayores barreras de recursos y muestran una menor propensión a adoptar herramientas de IA en comparación con los varones.

¿Cómo funciona la plataforma?

El ecosistema de alIAda combina apoyo tecnológico, comunicacional e institucional articulado en tres pilares:

Asistente de alerta y respuesta contra la desinformación: Utiliza modelos de IA agéntica y una base de contenidos curada para detectar tempranamente posibles ataques con sesgo de género . Funciona como respaldo a la decisión humana, ofreciendo pautas para documentar el hecho, borradores de respuestas o comunicados y orientación para denunciar el incidente. Además, brinda apoyo jurídico y legal a quienes decidan accionar judicialmente.

Utiliza modelos de y una base de contenidos curada para . Funciona como respaldo a la decisión humana, ofreciendo pautas para documentar el hecho, borradores de respuestas o comunicados y orientación para denunciar el incidente. Además, brinda a quienes decidan accionar judicialmente. Herramientas de comunicación política con IA generativa: Permite a candidatas con menores recursos o equipos reducidos crear mensajes de campaña competitivos que potencien su voz y ayuden a acortar la brecha comunicacional.

Permite a candidatas con menores recursos o equipos reducidos crear mensajes de campaña competitivos que potencien su voz y ayuden a acortar la brecha comunicacional. Biblioteca de formación integrada: Reúne módulos autoguiados, plantillas y guías prácticas sobre seguridad digital, prevención de deepfakes y gestión de crisis en redes.

Co-creación en vivo durante la Media Party 2026

En el marco del encuentro en la Ciudad Cultural Konex, la iniciativa desarrolla el workshop de 90 minutos denominado “alIAda Sandbox”. Este espacio interdisciplinario convoca a especialistas en arquitectura de software, ciberseguridad, integridad electoral y violencia digital.

El objetivo central del sandbox es trabajar en construir el primer diagrama funcional del prototipo, definiendo sus casos de uso, restricciones de privacidad y secuencia de implementación. De este modo, la evidencia del piloto argentino no solo servirá para el proceso electoral de 2027, sino que aportará insumos para avanzar hacia mejores marcos regulatorios de inteligencia artificial en América Latina.