iCloud: la herramienta de Apple para detectar abuso sexual infantil ofrece una lección

A medida que vamos subiendo más fotos, documentos y videos a la Red, hay que preguntarnos cuántos de esos datos nos pertenecen realmente.

Esa es la pregunta que muchos se plantean ahora a raíz de un cambio que se producirá en los iPhones. El debate tiene implicaciones sobre la privacidad en línea y la vigilancia gubernamental, y subraya la manera en que el almacenamiento de nuestros datos digitales ha cambiado con el tiempo, una situación que plantea preocupaciones sobre la forma en que debemos comportarnos tecnológicamente.

Pero me estoy adelantando. Permítanme recapitular.

El alboroto comenzó a principios de agosto cuando Apple presentó una herramienta de software para los iPhones que tiene como fin señalar los casos de abuso sexual infantil. Eso parece una buena medida, ¿no? La herramienta se incluirá en la próxima actualización del software móvil de Apple este otoño. Funciona así: cuando las fotos del dispositivo se suben a iCloud, el servicio de almacenamiento en línea de Apple, los iPhones son escaneados en busca de un código vinculado a una base de datos de imágenes de abuso infantil conocida. Al encontrarse cierto número de coincidencias, un empleado de Apple revisa las fotos antes de informar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Sin embargo, algunos expertos en ciberseguridad han afirmado que ese sistema de marcado de contenido es invasivo y vulnera la privacidad de las personas. Advirtieron que Apple estaba creando un precedente que facilitaba la aprobación de leyes por parte de países que cuentan con fuertes medidas de vigilancia, como China, las cuales podrían obligar a la empresa a utilizar la tecnología para otros fines, como el escaneo de imágenes políticas desfavorables a ojos de un gobierno autoritario.

“Han dicho que no tienen planes de hacer cosas peores con esa tecnología, pero en este momento resulta ingenuamente optimista creerlo”, comentó Erica Portnoy, tecnóloga de la Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a los derechos digitales.

En respuesta a las reacciones, Apple publicó la semana pasada un documento en el que explica que el nuevo sistema no escaneará las galerías fotográficas privadas del iPhone. Además, la tecnología dejará de funcionar si los usuarios desactivan la copia de seguridad en iCloud de las imágenes de su iPhone, señaló un portavoz de la compañía.

Pero independientemente de cómo se desarrolle este episodio de Apple, es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado nuestro almacenamiento de datos digitales. En el pasado, la mayoría de nosotros almacenábamos nuestras fotos digitales en las unidades de nuestras computadoras personales y en memorias USB en miniatura. Nos pertenecían solo a nosotros.

Ahora almacenamos cada vez más nuestros documentos y otros datos en “la nube”, donde grandes compañías como Apple, Google y Microsoft alojan los datos en sus servidores. Con ello, esas empresas obtuvieron mucho más poder sobre nuestra información.

Eso me lleva a algo que ya he dicho antes: es conveniente tener una estrategia de salida para retirar tus datos de la nube en caso de que quieras abandonarla. Todo lo que se necesita es un poco de previsión.

En los últimos años, he adoptado un enfoque híbrido de almacenamiento de copias de mis datos en línea y fuera de línea para poder aprovechar las ventajas de la nube pero también conservar la propiedad independiente de mis datos. Mis esfuerzos culminaron con la creación de un servidor casero en línea, que básicamente es una nube privada.

A continuación te explico cómo lo hice, junto con otros acercamientos a un enfoque híbrido para almacenar tus datos.

La copia de seguridad híbrida

Un disco rígido portátil, una opción ideal para realizar una copia de seguridad híbrida Shutterstock

Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a hacer copias de seguridad automáticas de nuestros datos en los servidores en línea de Apple, Google y Microsoft. Esos servicios en la nube son cómodos, y su uso garantiza que tus datos queden respaldados con frecuencia a través de Internet.

No obstante, la mejor práctica es híbrida: almacenar también copias locales en unidades físicas, según Acronis, una empresa de protección de datos. Es bueno tener una copia de seguridad local para cuando no hay conexión a Internet y se necesita acceso inmediato a un archivo.

“Es sorprendente la poca gente que sigue un plan de copias de seguridad híbrido”, afirma Topher Tebow, investigador principal de ciberseguridad de Acronis. “El objetivo de las copias de seguridad es asegurar la continuidad de los datos, y eso no es algo que se pueda garantizar con una única solución”.

Para mí, tener copias locales es importante por motivos de autosuficiencia. ¿Qué pasa si me canso de pagar las cuotas de suscripción a la nube de una empresa? ¿Y si los servidores de la empresa son pirateados? ¿O si la empresa cambia el producto de forma poco atractiva?

Sin una copia de seguridad local, podrías sentirte atrapado en el ecosistema de una empresa; cuanto más pospongas una, más difícil será sacar tus datos si decides marcharte. Pero solo el 17 por ciento de los consumidores adopta el enfoque híbrido, según una encuesta de Acronis del año pasado.

Afortunadamente, crear una copia de seguridad local no es difícil. El primer paso es hacer una copia de seguridad de toda tu información digital en otro dispositivo.

Para las fotos del iPhone, la opción más sencilla es hacer una copia de seguridad de las imágenes en una computadora. En una Mac, debes conectar tu iPhone, abrir la aplicación Fotos de Apple e importar todas tus fotografías. En Windows, puedes utilizar la aplicación Fotos de Windows para hacer lo mismo. Y si quieres ser más minucioso, puedes hacer una copia de seguridad de todos los datos de tu iPhone con la herramienta Finder en Mac o la aplicación iTunes en Windows.

A partir de ahí, puedes crear una copia de seguridad de los datos de tu computadora en una unidad externa que se conecte a tu computadora. Aplicaciones como Time Machine de Apple para Mac o File History para Windows se encargarán del proceso.

Ya que bajaste tus fotos del celular, puedes decidir qué hacer a partir de ahí, como borrarlas de la nube y trasladarlas a otro servicio en la nube como Google Photos. Solo recuerda que no debes depender totalmente de la siguiente nube.

La configuración extrema: una nube personal

También hay una versión extrema de la copia de seguridad híbrida, que es lo que yo hago, pero no lo recomiendo a todo el mundo. Se trata de configurar un dispositivo de almacenamiento conectado a la red, que es un servidor en miniatura conectado a tu enrutador de Internet y te da acceso remoto a tus datos. Es como tener una nube privada en casa.

Construir un servidor no es para los débiles. Por un lado, el software no es fácil de usar. Por el otro, no es barato. Un dispositivo de almacenamiento conectado a internet, como el Synology DS220+, cuesta alrededor de 300 dólares, y los discos duros deben comprarse por separado.

Sin embargo, descubrí que vale la pena la inversión y el tiempo. Conecto mi celular a mi Mac cada semana para crear una copia de seguridad de los datos en mi computadora y, cuando estoy durmiendo, la Mac hace una copia de seguridad de sus datos en mi miniservidor.

No es tan perfecto como el almacenamiento en la nube de una empresa, pero es bastante cómodo; además, estaba cansado de pagar varias suscripciones a servicios en la nube.

Una salida

Incluso si adoptas un enfoque de almacenamiento híbrido, ¿eso te aleja de la nueva herramienta de marcado de contenidos de Apple?

No, según Matthew D. Green, profesor de criptografía de la Universidad Johns Hopkins, que ha criticado duramente la medida de Apple. No hay una verdadera escapatoria, dijo, porque parte de la tecnología residirá en el hardware del teléfono, y no hay nada que podamos hacer para eliminarla.

El criptógrafo dijo que, por primera vez, estaba contemplando la posibilidad de cambiar a un teléfono que utilizara el software Android de Google. Eso implicaría sacar todas las fotos que tenía almacenadas en la nube de Apple.

“Va a ser muy doloroso”, dijo Green. “Tengo 20.000 fotos que se remontan a 2010. Son cosas que no puedo soportar la idea de perder”.

Brian X. Chen es columnista de tecnología de consumo. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre cómo resolver problemas relacionados con la tecnología. Antes de unirse al Times en 2011, reporteó sobre Apple y la industria inalámbrica para Wired. @bxchen

The New York Times

Temas Tecnología