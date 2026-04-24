Infinix renueva su apuesta gamer en Argentina con el Note 60 Pro 5G, el celular oficial del Call Of Duty: Mobile

El mercado de smartphones crece en opciones día tras día en la Argentina, y a diferencia de otros rubros tech con menos variedad, los teléfonos tienen segmentos pensados para un montón de tipos de usuarios diferentes. Hay modelos para chicos, otros para fanáticos de la fotografía, otros para el trabajo y en este caso, para que los juegos móviles corran de la mejor manera posible.

Apostando a eso, Infinix lanzará en la Argentina su nuevo equipo de gama media orientada a la calidad de juego y rendimiento, con el Note 60 Pro 5G.

El teléfono se presentó la semana pasada para toda Latinoamérica en un torneo de Call of Duty Mobile en la Ciudad de México. Allí, seleccionados de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador participaron en “Barrios Latinos”, un duelo de esports con los nuevos smartphones junto con reconocidos traperos (como Stuart y Aczino) en batallas de Freestyle.

En colaboración con Call of Duty Mobile, uno de los juegos de acción más populares en celulares, el equipo presenta algunas ventajas dentro de su segmento que se pueden destacar, como por primera vez en la marca, su procesador Snapdragon 7s Gen 4 sumado a 8 GB de RAM (con la posibilidad de usar otros 8 tomados del almacenamiento).

Este procesador de la gama media de Snapdragon fue seleccionado para poder correr juegos exigentes, aunque también funciona pensando en el consumo de batería y así sostener largas sesiones de juego, que por lo general exprimen a los equipos.

El Infinix Note 60 Pro 5G tiene una pantalla de 6,8 pulgadas a 144 Hz y un chip Snapdragon 7 Gen 4, con conectividad 5G

Potencia y una novedosa pantalla trasera

Otra de las características destacadas de este smartphone de Infinix está en su diseño. Con cuerpo de aluminio y una sensación en la mano similar a los equipos de Apple aunque un poco más liviano, trae una parte trasera de vidrio (con protección Gorilla Glass 7i para hacerla más resistente a golpes), IP64 en resistencia al polvo y a salpicaduras, viene con una pantalla de LEDs en el espacio trasero del módulo de cámaras. Con este “Matrix Display” vamos a poder elegir imágenes predeterminadas dentro del software incluido, o bien jugar juegos, recibir notificaciones específicas o literalmente cargar frases o lo que deseemos. Un detalle divertido y útil además para los que gustan de dejar el teléfono boca abajo cuando no lo usan.

Además, el nuevo Note 60 Pro 5G, que se podrá conseguir en la nueva tienda oficial de la marca, tiene pantalla AMOLED 1.5k de bordes delgados (1.87mm) y 6,78 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco para alcanzar hasta 120 FPS, y una cámara de vapor interna (3D Ice Core) para disipar el calor del procesador y así mantener el rendimiento óptimo por más tiempo, algo no tan común en el segmento y a este precio. De yapa, algo inusual, en el lateral derecho tiene un espacio similar al botón de acción de iPhone, pero que en este caso es un sensor de salud para medir el ritmo cardíaco.

El Infinix Note 60 Pro 5G tiene una cámara principal de 50 megapixeles, un gran angular y una pantalla formada por una matriz de LED al costado

Un bypass para la batería

Además, para largas sesiones de gaming, el equipo cuenta con una tecnología de bypass en su carga. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder optar por usar el equipo y que tome la energía directo del cargador en vez de hacerlo de la batería; así se evitan altas temperaturas y se conserva la vida útil de las celdas, evitando la acumulación de ciclos de carga que degraban la batería.

Este smartphone trae una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 watts con cable y de 30 watts de manera inalámbrica, y la empresa asegura que llega al 50% de la carga en 16 minutos y al total de la batería en 41. Ambos cargadores (para cable e inalámbrico) vienen incluidos en la caja junto con cable y funda.

En cuanto al sonido, el equipo viene con parlantes estéreo puestos a punto en colaboración con JBL y si bien el equipo no está orientado a la fotografía, viene con dos cámaras traseras. Una de 50 megapixeles, f/1.6, (con lente normal) con tecnología “night master” para fotos de noche y una lente secundaria de 8 MPX gran angular. En cuanto a video, permite grabar hasta en 4K en 30 cuadros por segundo y 120 FPS en 1080p.

Sin dudas, es un equipo que como atestigua ser el smartphone oficial del Call Of Duty está pensado para un público que tiene al exigente gaming mobile como objetivo, pero que no desea ir a los equipos de gama premium para lograrlo. El Note 60 Pro 5G se va a poder conseguir en la Argentina con un precio que rondará los 1,3 millones de pesos.