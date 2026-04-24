Probamos el TCL 60 NXTPAPER, un smartphone para usar menos (y mejor) la pantalla

Con casi dos décadas en el mercado, los smartphones evolucionaron hasta convertirse en esa soñada herramienta digital, un cortaplumas suizo que reúne en un teléfono celular las prestaciones de una cámara digital y las capacidades de una computadora personal de propósito general, gracias a la versatilidad de las aplicaciones y a la conectividad permanente.

Algunos, preocupados por el tiempo dedicado a la pantalla del smartphone, decidieron optar por un teléfono celular básico, con prestaciones limitadas. Es un camino drástico, que apenas ofrece llamadas, mensajes de texto y poco más. Sin embargo, en muchos casos esa elección termina sumando un segundo equipo: el smartphone vuelve a estar presente, porque no todos pueden dejar de lado el uso de Instagram, WhatsApp o de mapas digitales con geolocalización, como Google Maps.

En ese punto, TCL vuelve a la carga con el TCL 60 NXTPAPER, un smartphone con pantalla mate antirreflejos a color, pero con la capacidad de transformarse en un dispositivo de lectura que emula a los ereaders, como el Kindle de Amazon. Más allá de esta función enfocada en la lectura, la gran virtud del TCL 60 NXTPAPER está en la posibilidad de restringir la sobreestimulación propia de los smartphones, con sus redes sociales y notificaciones, sin recurrir al uso de un segundo equipo básico para la vida cotidiana.

Un teléfono con doble personalidad

Así luce la pantalla del TCL 60 NXTPAPER, con acabado mate que reduce los reflejos lumínicos

A simple vista, el TCL 60 NXTPAPER llama la atención por su pantalla con acabado mate, diseñada para evitar los reflejos. Tiene un tamaño estándar dentro del mercado, con 6,79 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz, y está orientada a ofrecer una experiencia de uso similar a la de los lectores de libros electrónicos, tanto en modalidad de tinta electrónica monocromática como en color. Se trata, además, de una tecnología de pantalla que TCL viene implementando en sus teléfonos y tabletas desde 2021.

Si bien el foco de TCL con esta tecnología está puesto en ofrecer una mejor experiencia de lectura prolongada y confort visual, la gran virtud del TCL 60 NXTPAPER está en la flexibilidad de transitar sus dos personalidades desde la pantalla.

Por un lado, ofrece todas las funciones y servicios habituales de un smartphone Android. Por otro lado, la gran novedad reside en la activación de la pantalla de tinta electrónica color y monocromática mediante un acceso directo físico, con un interruptor físico ubicado en el lateral del equipo. Una vez accionado, el modo NXTPAPER ofrece tres opciones: papel de color, papel de tinta monocromática y modo tinta máxima, una modalidad que aprovecha al máximo la tecnología de la pantalla al emular la experiencia de un lector de libros electrónicos.

Una vista del interruptor que activa y desactiva la pantalla de tinta electrónica del TCL 60 NXTPAPER

El modo de tinta máxima (MAX) también restringe las actualizaciones en segundo plano de los servicios del smartphone, lo que amplía la autonomía de la batería. A su vez, esta interfaz establece un límite de acceso de solo siete aplicaciones, una propuesta ideal para promover la concentración y evitar distracciones. Vale aclarar que, aun bajo este modo, el uso sigue siendo plenamente operativo: se puede utilizar Google Maps, Spotify o incluso Instagram o TikTok.

Además de las siete aplicaciones que se pueden elegir a gusto en este modo MAX, el TCL 60 NXTPAPER mantiene habilitadas las notificaciones de llamadas, mensajes, reloj y calendario. Así, se comporta como si fuera un teléfono básico, pero con la facilidad de volver a usar las funciones completas del smartphone al deslizar el interruptor.

La doble personalidad de la pantalla del TCL 60 NXTPAPER también permite modificar el hábito de uso del smartphone. En el modo monocromático o MAX, los estímulos visuales, las notificaciones y el tiempo en pantalla se reducen, y eso también repercute en la batería.

Con sus 5200 mAh, el equipo se mantuvo por encima del 50 por ciento de carga al final del día, mientras que en un uso normal se ubicó cerca del 30 por ciento.

Por la facilidad con la que se activan y desactivan estas funciones, se trata de un equipo ideal para combinar las prestaciones de un smartphone Android de gama media con las características de un teléfono básico, limitado a llamadas y mensajes de texto. Y todo eso sin tener que cargar con dos dispositivos.

Características generales

El TCL 60 NXTPAPER es un smartphone equipado con Android 15. Tiene 8 GB de memoria RAM, con la posibilidad de sumar hasta 10 GB adicionales mediante expansión dinámica, y un espacio de almacenamiento de 512 GB. Compatible con redes 5G, cuenta con NFC y utiliza un procesador MediaTek Helio G92, cuyas prestaciones lo ubican dentro del segmento de gama media. Es más que suficiente para el uso diario, muy correcto para las tareas de multitarea, aunque sin mayores aspiraciones premium.

Eso también se nota en el sistema fotográfico, conformado por una cámara frontal de 32 MP con HDR y una cámara principal de 108 MP junto a un lente macro de 2 MP. Es una combinación que cumple, con un buen nivel general en fotografía y video, aunque sin un rendimiento sobresaliente en las pruebas realizadas. En algunas escenas con baja luminosidad, el procesamiento digital se hace visible en el resultado final, y el foco puede demorarse.

El conector de audio del TCL 60 NXTPAPER, una rareza dentro de los últimos lanzamientos de smartphones

El TCL 60 NXTPAPER cuenta con certificación IP54, por lo que ofrece resistencia a salpicaduras, derrames accidentales y lluvia ligera. En la caja está acompañado por una funda de Tyvek, un material sintético fabricado con fibras de polietileno que le aportan una textura diferente frente a las clásicas protecciones de silicona. También incluye accesorios que en los últimos años se volvieron cada vez menos frecuentes: TCL ofrece un cargador de 33W, cable USB-C y auriculares para conectar al jack de audio del teléfono, otra característica que ya es una rareza en un smartphone moderno.

Conclusiones finales

El TCL 60 NXTPAPER no es un teléfono que descolle dentro del segmento de gama media por sus especificaciones técnicas: su batería se ubica dentro del rango habitual de la competencia y tiene un procesador con prestaciones acordes a su precio.

La gran virtud de esta propuesta de TCL está en su pantalla NXTPAPER, que ofrece una muy buena experiencia de lectura gracias a un modo que emula la tinta electrónica de los ereaders. Al mismo tiempo, brinda una solución efectiva para reducir el tiempo de uso del teléfono al restringir determinadas aplicaciones, sin resignar herramientas esenciales del dispositivo.

El TCL 60 NXTPAPER está disponible con un precio sugerido de $549.999 en su versión con 512 GB de almacenamiento.