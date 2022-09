Insólito: un avión estuvo a punto de no despegar porque alguien enviaba fotos de desnudos al resto de los pasajeros

“Este es el trato”, dice el audio de un piloto que se escucha por el sistema de parlantes de un avión. “Si esto sigue volveré a la puerta de embarque, todo el mundo va a tener que bajar del avión, vamos a tener que llamar a seguridad y las vacaciones de todos van a quedar arruinadas. Así que sea lo que sea lo que están haciendo en Airdrop, dejen de enviar fotos de desnudos y vayamos a Cabo”.

El video fue publicado en TikTok por el usuario Teighlor Marsalis hace cinco días, está dando la vuelta al mundo y expresa la frustración del piloto de un avión de Southwest Airlines con destino a Cabo San Lucas, en México, luego de que un pasajero no identificado comenzara a enviarle fotos de desnudos a otros pasajeros usando la función AirDrop del iPhone, una técnica conocida como cyberflashing, o ciberexhibicionismo, la versión del siglo XXI de las personas que abrían sus sobretodos ante personas inocentes demostrando que no llevaban pantalones ni ropa interior. Y no es nuevo: según un estudio de 2017 del Pew Research Center, el 53% de las mujeres estadounidenses de entre 18 y 29 años reportaba haber recibido mensajes no solicitados con imágenes obscenas.

En este caso, la persona que decidió hacerle una broma al resto de los pasajeros del avión no tuvo que preparar un atuendo especial: simplemente eligió una foto de la galería de imágenes del iPhone y la compartió vía AirDrop a los iPhones cercanos. AirDrop permite enviar archivos vía Wi-Fi o Bluetooth a dispositivos cercanos, que aparecerán en una lista. Un clic y se envía; del otro lado aparecerá un alerta indicándole a la persona dueña del dispositivo receptor que tiene un archivo; un clic y la imagen -o el audio- se verán de inmediato en ese dispositivo.

La manera de evitar esta agresión es sencilla: AirDrop se puede desactivar, o restringir a contactos conocidos, para aprovechar la practicidad del sistema sin exponernos a recibir contenido indeseado. Evidentemente, en el avión de SouthWest había mucha gente que no conocía esa posibilidad de configuración, que motivó los problemas que pusieron en peligro el despegue del avión. Apple lo explica en este link.

Según le dijo Marsalis, el pasajero que grabó el video en TikTok, a Insider, un pasajero se quejó a la tripulación porque recibió una foto de un pene vía AirDrop. Marsalis también registró solicitudes de envío de contenido por AirDrop, pero las rechazó. Southwest Airlines confirmó el incidente, según registra Gizmodo: “La seguridad y comodidad de nuestros pasajeros son la máxima prioridad del equipo de Soutwest. Cuando son informados de un potencial problema, nuestro personal está autorizado a tomar las medidas necesarias para asegurar el bienestar de las personas que viajan con nosotros.”

Un comentario en TikTok sintetiza el fastidio del piloto -y presumiblemente del resto de los pasajeros- así: “esto se siente como mi mamá en el auto diciéndome a mí y a mi hermana melliza “SI USTEDES DOS NO PARAN, LES JURO A DIOS QUE..”