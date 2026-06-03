No es Argentina: el ChatGPT reveló quién ganará el Mundial y hay sorpresa

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la expectativa global por conocer al futuro campeón encontró una nueva vía de análisis: la inteligencia artificial. A través de plataformas como ChatGPT y modelos predictivos avanzados, la tecnología procesó variables que incluyen el ranking oficial de la FIFA, el presente de los planteles, la jerarquía histórica y los datos de las casas de apuestas para aventurar un desenlace en el certamen que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

El análisis, que cobró relevancia en las últimas horas, arrojó una proyección contundente: Brasil, según las simulaciones efectuadas, se perfila como el máximo aspirante a levantar su sexto trofeo mundial. El algoritmo trazó un recorrido donde los brasileños superan a Argentina en semifinales desde los penales para luego imponerse en la gran final ante Alemania por una diferencia mínima de un gol. Este resultado generó sorpresa, ya que coloca a selecciones históricas en instancias finales, pero deja un camino cargado de trampas para los favoritos.

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Sin embargo, la unanimidad no es una característica de estos sistemas, sino que otras inteligencias sitúan a Francia como el principal candidato. Según este relevamiento, el equipo galo lidera las probabilidades debido a la profundidad de su plantel y su reciente posición en el ranking FIFA, donde figura primero. España, tras su desempeño en la última Eurocopa, aparece en ambos informes como un protagonista excluyente, aunque el pronóstico tecnológico le asigna un destino complejo: sería eliminado en semifinales contra Alemania, lo que forzaría a los españoles a jugar el partido por el tercer puesto contra el conjunto albiceleste.

La Argentina, por su parte, mantiene su lugar en el podio de las predicciones: las herramientas estadísticas destacan la solidez del campeón defensor, su capacidad para afrontar instancias decisivas y la jerarquía de figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A pesar de esto, algunas inteligencias artificiales señalan que la presión por revalidar el título podría representar un desafío extra. Las probabilidades fluctuantes reflejan la imposibilidad de una predicción exacta, ya que las simulaciones varían drásticamente según la base de datos y la ponderación de los algoritmos utilizados.

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El estudio de las llaves también arroja datos singulares, donde los cruces de 16avos de final proyectados por la IA incluyen encuentros como un Argentina-Uruguay, Brasil-Japón o España-Austria, lo que incrementa la sensación de alerta ante un camino a la final sumamente exigente. El fútbol es un deporte definido por factores humanos y situaciones impredecibles que escapan a cualquier lógica estadística, como fueron las sorpresas en la última edición de 2022.

Pese a que videntes ubican a Portugal en lo más alto por el factor emocional del posible retiro de Cristiano Ronaldo, la mayoría de los sistemas coinciden en que la competencia se reducirá a un lote selecto de potencias. Francia, España, Argentina, Brasil y Alemania conforman el grupo de élite, lo que deja a Inglaterra y Portugal apenas un escalón por debajo en esta compleja ecuación tecnológica. Mientras los hinchas aguardan por el puntapié inicial, la IA ya sentó sus bases y dejó una advertencia clara sobre los riesgos que enfrentarán las figuras en un mundial que se anticipa, al menos en el papel, lleno de definiciones cerradas.