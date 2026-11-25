El responsable de Instagram, Adam Mosseri, se ha dirigido a los usuarios de la red social para negar que utilicen el micrófono del dispositivo móvil para espiarles y utilizar sus conversaciones para mostrar anuncios.

La situación es conocida por los usuarios de redes sociales: hablas de un tema (una noticia, una película, un artista, algo que quieres comprar) y poco después abres Facebook o Instagram y aparecen publicaciones o anuncios relacionados con él.

Este fenómeno ha llevado a algunos usuarios a asegurar que las redes sociales de Meta les escuchan o espían a través del micrófono o de la cámara, algo que ha negado el responsable de Instagram, señalando que es algo por lo que le preguntan “todo el tiempo”.

En un videocomunicado compartido en Instagram, ha afirmado que no escuchan a los usuarios a través del micrófono, la cámara ni de cualquier otro medio de grabación. “Eso sería una violación grave de tu privacidad”, ha señalado, indicando, además, dos elementos que considera que delatarían esta actividad: la batería se agotaría más rápido y el testigo de luz roja que se enciende cuando el micrófono está en uso se activaría.

Qué es lo que realmente sucede, según Instagram

El directivo reconoce que el fenómeno ocurre en ocasiones, y ofrece varias explicaciones al respecto. La primera, que es posible que el usuario haya visto ya ese anuncio un par de veces en la red social, sin prestarle atención, pero que quedó en su mente y por eso ha acabado hablando de ello.

El segundo motivo que expone es que, después de hablar sobre algo, ese tema está destacado en la mente del usuario, lo que hace que esté más predispuesto a detectarlo cuando lo ve en el mundo real o en Instagram.

Una tercera razón tiene que ver con la forma en que ofrecen contenidos relevantes para los usuarios en la red social. “Probablemente estabas hablando de ello con un amigo, y usamos información que sabemos de ti y de tus amigos y de personas como tú y de tus amigos para intentar mostrarte anuncios en los que estás interesado”.