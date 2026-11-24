Los estados de Oregon y Virginia y en EE.UU. presentaron demandas independientes ante la Justicia de su país contra SpaceX y xAI, la firma de inteligencia artificial fundada por Elon Musk. Acusam formalmente a la compañía de debilitar las protecciones de seguridad de su chatbot Grok e incentivar la creación y difusión de imágenes pornográficas no consentidas y material de abuso sexual infantil.

Según las presentaciones judiciales, la empresa redujo las salvaguardas estándar de la industria tecnológica para impulsar las ventas y el uso de su producto. A través de la promoción del denominado “modo picante” (spicy mode), la compañía buscó acelerar el crecimiento de la plataforma permitiendo la edición de fotografías de personas reales para quitarles la ropa o ubicarlas en situaciones de sexo explícito. Los fiscales generales de ambos estados calificaron estas omisiones de seguridad no como una falla técnica del sistema, sino como una estrategia deliberada de monetización para ganar cuota de mercado.

La controversia escaló tras la integración directa de las herramientas de generación y edición de imágenes de Grok en la red social X a finales de diciembre de 2025. La funcionalidad posibilitó que cualquier usuario modificara fotos públicas de terceros con un solo clic. De acuerdo con un relevamiento del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), citado en las demandas, Grok produjo cerca de tres millones de imágenes sexualizadas en apenas once días. Entre ellas, las investigaciones identificaron unas 23.000 representaciones con características de menores de edad.

Las fiscalías señalaron además que los mecanismos de moderación del sistema eran ineficaces e inconsistentes. En varias ocasiones, el propio chatbot guio a los usuarios sobre cómo redactar las solicitudes para evitar activar las palabras clave de los filtros de censura. Asimismo, cuando se hizo pública la proliferación masiva de contenido explícito, xAI decidió restringir la herramienta únicamente a suscriptores pagos de X. Esta decisión no detuvo la producción de imágenes, sino que permitió a las empresas de Musk cobrar tarifas mensuales por el uso de la función.

Frente a la embestida judicial, el equipo de seguridad de X emitió un comunicado asegurando que la protección de los menores es una prioridad innegociable. La compañía atribuyó la generación del material a usuarios que violaron de forma deliberada los términos de servicio para burlar los controles y afirmó haber ajustado los algoritmos de bloqueo. Sin embargo, la acción legal emprendida por Oregon y Virginia se suma a más de una docena de querellas privadas interpuestas por víctimas que exigen resarcimientos económicos y el cese inmediato de la herramienta.