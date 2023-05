Inteligencia Artificial: cuál es el principal rol que los usuarios le dan al Chat GPT, según su creador

escuchar

La Inteligencia Artificial (IA) avanza a un ritmo inesperado y su tecnología generó tantas sorpresas como inquietudes. En algunas instancias, esta herramienta se incorporó en forma de asistencia, como en las escuelas o en los centros de salud. Pero, aún algunos expertos alertan sobre sus consecuencias colaterales. Recientemente, el creador de Chat GPT reveló cuál es el uso más común para el cual los usuarios lo demandan: “Para mantenerse al día”.

En medio de la Sohn Conference Foundation, que se celebró el pasado 9 de mayo, el CEO de una empresa estadounidense que se dedica a los servicios financieros y al software, Patrick Collison, entrevistó al creador de Chat GPT, Sam Altman. En la conversación, el cofundador de OpenAI destacó cuál es el mayor uso por el cual los usuarios demandan esta tecnología y detalló los riesgos y oportunidades de la Inteligencia Artificial.

Desde resumir hitos históricos hasta elaborar un poema. El Chat GPT trajo consigo miles de utilidades para los ciudadanos. Hace dos semanas, Sam Altman reveló cuál es el mayor uso que los usuarios le dan a esta herramienta. “El caso más común es el resumen de textos para poder mantenerse al día con los mensajes de correo electrónico y de Slack”, señaló.

Además, anunció: “Creo que los materiales nucleares y los superordenadores de IA tienen algunas similitudes y que, en este campo, podemos sacar más paralelismos e inspiración que en otros”. Y agregó: “Pienso, concretamente, en plantear algo, como una OIEA [Organismo Internacional de Energía Atómica] para la Inteligencia Artificial”.

Decretó el fin del trabajo remoto

Altman también describió la llegada del teletrabajo al ambiente laboral como “un experimento fracasado”. Y señaló: “Creo que, definitivamente, uno de los peores errores de la industria de la tecnología en mucho tiempo fue que todos pudieran trabajar de forma remota para siempre”. Así, el CEO de Open AI manifestó su opinión sobre este método, en el encuentro de expertos empresarios que se celebró en San Francisco hace apenas unos días.

La emergencia sanitaria producida por la llegada de la pandemia de Covid y las medidas sanitarias, como el aislamiento social preventivo y obligatorio, marcaron un antes y un después en el ambiente laboral. El home office se instaló y, en algunos rubros, se mantuvo como método de trabajo. Un hecho con el que el cofundador de OpenAI se mostró disconforme y del cual decretó su fin.

“Muchas startups pensarían que no necesitaban estar reunidas de manera presencial para trabajar y que, por lo tanto, no iba a haber pérdida de creatividad”, apuntó. Y sentenció: “Diría que el experimento sobre esto terminó y que la tecnología aún no es lo suficientemente buena como para que las personas puedan estar completamente remotas para siempre, particularmente en las nuevas empresas”.

Sobre las compañías que recién emergen y se están desarrollando, Altman amplió: “Creo firmemente que las nuevas empresas necesitan mucho tiempo en persona y, cuanto más frágil, matizado e incierto sea un conjunto de ideas, más tiempo se necesita juntos en persona”.

