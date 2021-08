Inventor: mientras estudiaba y trabajaba, ganó un concurso de diseño y creó un termo smart que calienta el agua para el mate

Como muchos chicos, de pequeño a Pedro Sainz le encantaban las motos y dibujar. Cuando creció, estas aficiones lo llevaron a participar, sin éxito, en todo concurso y becas que estaba a su alcance para darle vida a sus creaciones. Sus intentos continuaron en su vida universitaria, mate en mano, cuando se mudaron con su hermano de Tandil a Buenos Aires. En medio de exámenes y clases, un día se les ocurrió pensar en un método para facilitar el proceso de preparar el agua para sus infusiones.

“Mi hermano me preguntó si no podíamos tener un método más simple y cómodo. En 2017 estaba estudiando diseño industrial y me postulé para un concurso con el diseño del termo MOVE. Ese fue el modelo que luego terminó siendo fabricado por Peabody como eTermo”, cuenta el inventor del dispositivo matero tecnológico. Mientras cursaba el tercer año de la carrera en la UADE, Sainz alternaba su rutina diaria entre el estudio y el trabajo en la firma Zanella. Tras ganar su primer concurso, sumó una actividad más: recorrer el largo camino que tiene un diseño hacia el producto final.

Entre los viajes en tren y colectivo de su casa a la facultad y al trabajo, Pedro preparaba diferentes bocetos y diseños. A su vez, el paso del proyecto a la línea de producción no fue inmediato, y exigió un proceso con diferentes cambios y mejoras: una base integrada para calentar el agua, una tapa más grande y diferentes modelos de manija.

El diseñador industrial Pedro Sainz junto a Dante Choi, dueño de Goldmund, la firma detrás de la marca Peabody

En esta etapa, Peabody realizó una serie de encuestas para analizar el consumo del mate, y descubrió que cerca del 95% de los consumidores calientan el agua en una pava eléctrica y luego lo pasan a un termo. En base a estos datos, la compañía avanzó sobre el diseño de Sainz. “Fue un largo camino que tuvimos que recorrer, con muchísimas personas que trabajaron duro para que esto salga adelante. Sin un trabajo en equipo no hubiese sido posible. Además, Dante Choi, dueño de Peabody, es una persona que siempre va para adelante, se involucró en la decisión de fabricar el producto”, dijo sobre las idas y vueltas que tuvo el diseño original.

Cuando era estudiante de diseño, Pedro Sainz ganó un concurso con su termo Move. Cuatro años más tarde, el diseño se transformó en el eTermo de Peabody, un dispositivo que calienta y mantiene la temperatura del agua para mate 🧉 y café ☕️ pic.twitter.com/213VUoyyxB — Guillermo Tomoyose (@tomyto) August 4, 2021

“El eTermo fue un producto que requirió mucho trabajo e involucró a muchas personas e ingenieros. A simple vista se percibe como un termo normal, pero es un desarrollo innovador, que hasta ahora no existía en el mercado”, explica Sainz, que se suma a otros desarrollos que se vienen haciendo en el último tiempo sobre este área tan tradicional, como el termo que calienta el agua con la luz del sol (Solarmate), nacido hace unos años del cerebro de otro argentino, Christian Navntoft, o el tapa mate de silicona.

Además de contar con una tapa de acero inoxidable que se transforma en mate, acompañado por una bombilla con un diseño acorde, Sainz destaca uno de los puntos clave en el proceso de diseño y fabricación del eTermo. “Lo mejor está en el pico vertedor, que libera el vapor para mayor seguridad”, destaca el diseñador, ya el agua se calienta directamente en el recipiente, sin necesidad de tener que transferir el líquido de una jarra a otro recipiente que mantenga la temperatura ideal, como ocurre con los termos tradicionales.

Una vista del termo smart de Peabody, con su tapa que sirve para preparar un mate, una bombilla y el pico vertedor equipado con una válvula de seguridad

Con un peso de 920 gramos, el diseño final del eTermo cuenta con un indicador luminoso de temperatura para el mate, a 75 grados, o café en su punto alto, a 92 grados. A su vez, posee una doble capa de acero inoxidable como método de aislamiento al vacío y dispone del pico matero de diseño exclusivo, con cierre hermético y válvula de seguridad cambiable.

Después de recibirse en 2018, Sainz continuó con algunos trabajos en marketing digital y como diseñador de forma independiente. El lanzamiento del eTermo lo motivó a trabajar en Sainz Concept, el proyecto personal que lleva adelante con su padre, que busca combinar el arte y el diseño en una marca de accesorios de moda, bolsos, billeteras y sillas.

“La Argentina es un país complicado, pero también tiene muchas oportunidades. Buscamos que la marca tenga una proyección internacional, con colaboraciones que estamos trabajando con diferentes empresas”, agrega el creador tandilense.