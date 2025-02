iPhone 16 Pro: cuál es su precio para importarlo desde la Argentina

Con un dólar relativamente accesible y con la importación de tecnología cada vez más abierta, la posibilidad de conseguir el producto estrella de la empresa Apple, el iPhone, deja de ser una utopía o algo reservado solo para algunos, para convertirse en una alternativa más de smartphones a elegir, según las posibilidades de cada bolsillo.

Hasta no hace demasiado tiempo, para comprar un iPhone había que viajar hacia otros destinos (Estados Unidos, principalmente) o pedirle a alguien que lo traiga de afuera.

El tema es que al comprarlo de esta forma había que pagarlo en efectivo (en dólares, por supuesto), o comprarlo online con tarjeta para que alguien lo busque por la tienda, y sin la posibilidad de cuotas.

Pero desde hace ya un tiempo es posible comprar un iPhone y que lo traigan directamente hasta nuestro hogar, para no molestar a nadie. Cabe recordar que en diciembre pasado se redujeron los impuestos de importación (se pagan solo si la compra supera los 400 dólares) y se amplió el límite para comprar productos en el exterior. El límite actual es de hasta 5 envíos internacionales año, aunque no se pueden comprar más de 3 unidades de un mismo producto. Cada envío no puede superar los 3.000 dólares ni los 50 kilogramos de peso.

Pero a la compra en sitios internacionales se suman otras opciones con acento local; el producto es importado, pero la gestión de la transacción se hace en la Argentina.

El modelo de iPhone más actual que se puede conseguir en estas tierras es el 16. La comparación de precios que sigue a continuación está basada en el modelo Pro de 256 GB.

Todas las funciones del iPhone 16 Pro y Pro Max

Entre los distintos locales se puede mencionar a MacStation , reseller de Apple en Argentina. Recientemente lanzó su servicio Compra Garantizada Internacional o CGI, un servicio con el que, según el reseller, es posible “optimizar los costos de importación, logística e impuestos; y brindamos la seguridad de que los productos son originales contando con la garantía regional e internacional de Apple”.

En concreto, allí es posible conseguir el iPhone 16 Pro 256 GB a unos $2.999.999 (alrededor de 2500 dólares) en una o hasta en 18 cuotas fijas, precio que no incluye el costo de importación (760 dólares que se pagan en pesos, al tipo de cambio oficial), por lo que el valor final termina siendo de 3260 dólares.

El pago online solo se puede realizar con una tarjeta de crédito internacional y el plazo de entrega es de unos 21 días corridos.

En Maxim Store , otra de las tiendas especializadas en productos Apple, es posible conseguir el 16 Pro de 256 GB, a un precio de $2.900.063,45 (alrededor de 2440 dólares) que incluye garantía global Apple, se puede pagar con varias tarjetas, en cuotas y también con billeteras virtuales (Mercado Pago y Modo). Tiene la opción de envío al domicilio o retiro en el local.

Otra opción es hacerlo a través de Mercado Libre . En ese sentido, y para competir con otras plataformas similares como Amazon, Mercado Libre incluye la opción de Compra Internacional. El mismo modelo cuesta unos $1.844.562 (alrededor de 1550 dólares) a los que hay que sumarle los impuestos: $1.273.537,40 (unos 1070 dólares más), por lo cual la cuenta quedaría en poco más de 2.600 dólares.

El envío es directo hasta el hogar. El vendedor oficial es USMacStation, y el pago se puede hacer con tarjeta de crédito o débito nacional e incluso con dinero en cuenta en la billetera virtual Mercado Pago.

Claro que también es posible comprarlo en algunas tiendas locales: en Frávega el modelo Pro de 256 GB a través de otros proveedores. Así, se lo vende a $3.339.999 (unos 2850 dólares), precio que incluye un 30% de descuento, pero al que hay que sumar el costo del envío desde la sucursal hasta el hogar ($8800 si la persona vive en CABA). En total, el precio ronda los 2857 dólares.

En Megatone también es posible comprar el iPhone 16 Pro de 256 GB con la opción de envío a domicilio. El precio es de $3.399.999 (2850 dólares) y figura como que está con un descuento del 30%, con lo que su valor real sería de $4.840.000 (alrededor de 4000 dólares).

Si alguien desea comprarlo en alguna tienda online, a través de sitios como Tiendamia se lo puede conseguir a unos $1.340.200 (1117 dólares), donde está incluido el envío internacional ($6760), pero a lo que le agregan el costo por kilo ($16.740), los aranceles y la gestión aduanera ($478.780 si se opta por Correo Argentino o $1.089.720 a través de correo privado o Envío Express).

El plazo de envío también varía: entre 14 y 35 días hábiles, según si se elige entre correo privado o Correo Argentino, o puede acelerarse para que sea entre 8 y 14 días a través de la opción de Envío Express. Ese envío también tiene un costo extra.

