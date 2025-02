Por el boom de compras en el exterior, se duplicaron los envíos vía courier

Luego de que el Gobierno hiciera varias modificaciones para impulsar las importaciones a través del servicio courier y de que en las últimas semanas se dieran a conocer distintas iniciativas que hablan de un crecimiento exponencial de las compras -la inversión que hará Aeropuertos Argentina para construir una terminal solo para alojar estos envíos, por caso-, números del sector indican que en enero se duplicaron la cantidad de envíos que llegan al país desde el exterior.

La Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos (Capsia) le puso números al fenómeno: el volumen transportado en diciembre creció un 134,06% respecto de noviembre y en enero de este año también se vio una nueva suba mensual de 20,22%.

Si se compara enero de 2025 con el mismo mes del año anterior, el crecimiento interanual fue de 105,85%.

“El aumento significativo en el volumen transportado responde principalmente a la implementación de la resolución 5608/2024 y del decreto 1065/2024, sumado al auge del comercio electrónico, la mayor eficiencia logística y una flexibilización en las condiciones para el comercio exterior”, dijo Luciana Larsen, gerente general de Capsia.

A través de estas medidas se subió el monto para las compras del exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier de US$1000 a US$3000 y se exceptuó de pagar aranceles por los primeros US$400 por envío (se permiten cinco envíos al año).

“En el courier tenés dos consumidores: la empresa y la persona física. Ese usuario es el particular y el resto del régimen son compañías. Con todos estos cambios, los dos consumidores fueron beneficiados. Las empresas porque consiguen insumos repuestos y material sensible por un mayor límite ante una urgencia y el particular, que tenía su pequeño envío, pero ahora tiene la exención hasta US$400 para traer indumentaria o juguetes si no puede viajar. Creo que los dos fueron escuchados en su necesidad que supo ser atendida”, opinó Larsen.

Por último, dijo que hay un total de 60 empresas que se dedican al courier operando en el aeropuerto de Ezeiza y que en la cámara son 14 que manejan el 75% del volumen de la importación y más del 90% de la exportación.

“Estamos todos adaptándonos para acompañar: en el ámbito público y privado. Todos trabajamos al límite, pero también porque esto es una novedad. Y, como todo lo nuevo, cuesta aceitarlo y hay trabas por resolver. Pero doy fe que estamos haciendo lo más humanamente posible para salir adelante”, cerró.

El 30 de enero último, Aeropuertos Argentina, que maneja 35 terminales aéreas en el país, anunció que hará un edificio que estará dedicado exclusivamente a recibir paquetes que vienen de otros países. Costará US$6 millones y ampliará el espacio disponible en la terminal de Ezeiza destinado a procesar bienes por esa modalidad.

En tanto, ayer Aerolíneas Argentinas comunicó que relanzará su servicio de courier desde Miami con entrega a domicilio en todas las ciudades donde opera en la Argentina.

Comercio Electrónico Amazon Ofrece Tarifa Plana De Envíos A La Argentina

María Julieta Rumi Por

Temas Comunidad de Negocios