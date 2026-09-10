iPhone 18 y 18 Pro: todo lo que se sabe de los nuevos modelos de Apple

Apple celebró su esperado evento anual de presentaciones, marcando un hito en su historia reciente. Con John Ternus como nuevo director ejecutivo tras el relevo de Tim Cook, la compañía de Cupertino renovó por completo su ecosistema de productos. Aunque el gran protagonista de la jornada resultó el “Duo”, el primer teléfono plegable de la marca, los nuevos iPhone 18 y 18 Pro acapararon todas las miradas de los usuarios que buscan la máxima potencia tradicional en un formato clásico.

El nuevo iPhone 18 Pro Max cuenta con Siri AI, la nueva versión del asistente con IA de Apple Jeff Chiu - AP

A continuación, te detallamos todo lo referente a la nueva generación de teléfonos de Apple, sus especificaciones técnicas y su enfoque en la inteligencia artificial.

Precios y disponibilidad de los modelos Pro

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se posicionan como las opciones más potentes dentro del formato de barra tradicional. Respecto a su coste en el mercado, la marca confirmó un incremento en las tarifas:

iPhone 18 Pro: Su precio de salida parte de los 1.199 dólares .

Su precio de salida parte de los . iPhone 18 Pro Max: Su precio inicial asciende a los 1.299 dólares.

Esta subida de 100 dólares frente a la generación anterior responde a la integración de componentes de última generación y mejoras sustanciales en rendimiento.

El precio del iPhone 18 Pro

Rendimiento y el nuevo chip A20 Pro

En su interior, el iPhone 18 Pro integra el avanzado chip A20 Pro. Este procesador cuenta con un diseño específico para potenciar los modelos avanzados de inteligencia artificial, lo que permite que tareas complejas de Apple Intelligence funcionen directamente en el propio dispositivo de forma local.

Los nuevos iPhone 18 y 18 Pro acapararon todas las miradas de los usuarios que buscan la máxima potencia tradicional en un formato clásico

Desde la compañía enfatizaron su compromiso constante con la privacidad del usuario. Según palabras de John Ternus, Apple Intelligence procesa la información en el equipo siempre que resulta posible, lo que evita la recolección masiva de datos personales en servidores externos y refuerza la seguridad.

Por otra parte, Lilian Rincon —responsable de productos de inteligencia artificial de la firma— detalló la evolución del asistente Siri, el cual cuenta con integración profunda y compatibilidad con más de 300.000 aplicaciones desde su lanzamiento.

Innovación fotográfica y autenticidad con IA

Ante la creciente preocupación global por la proliferación de contenidos y fotografías alteradas mediante inteligencia artificial, Apple introdujo herramientas pioneras en el apartado multimedia de los nuevos terminales.

El iPhone 18 repite el diseño del iPhone 17, pero con cambios mínimos Shutterstock - Shutterstock

Los modelos iPhone 18 Pro estrenan el estándar “Apple Reference Image”, una función orientada a certificar la autenticidad y procedencia de las capturas fotográficas. Asimismo, el sistema ofrece compatibilidad con el estándar SynthID para identificar de manera fiable el contenido modificado digitalmente. La función “Apple Reference Image” carece de disponibilidad en los mercados de la Unión Europea y de China debido a normativas locales.

Un evento repleto de novedades en el ecosistema

Junto a los nuevos teléfonos, el evento sirvió para actualizar otros pilares fundamentales del catálogo:

Nuevos AirPods: La marca presentó versiones económicas con cancelación activa de ruido desde 129 dólares, además de un modelo superior de 149 dólares con carga inalámbrica y control táctil de volumen mediante deslizamiento en el vástago.

La marca presentó versiones económicas con cancelación activa de ruido desde 129 dólares, además de un modelo superior de 149 dólares con carga inalámbrica y control táctil de volumen mediante deslizamiento en el vástago. Apple Watch Series 12 y Ultra 4: Estos relojes inteligentes se centran en la salud, integrando un sistema de sensores rediseñado y un chip Apple Silicon que ofrece un seguimiento de frecuencia cardíaca muy preciso.

Con este despliegue, Apple busca consolidar su base de hardware e integrar la tecnología inteligente en la rutina diaria de millones de personas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA