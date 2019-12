Crédito: Shutterstock

Iplan ofrecerá el servicio OTT de DirecTV en 2020 y quiere sumar otros jugadores a su oferta de cable por streaming. La compañía, durante los festejos por sus 20 años de operaciones, explicó que tiene muy avanzado el convenio con DirecTV para ofrecer su servicio GO, que permite ver contenidos bajo demanda y acceder la guía de canales en vivo, en su red de fibra el año próximo. La idea es que los usuarios puedan tener "los canales de cable" de un operador, pero que funcionará a través de una conexión a Internet de fibra óptica de Iplan (que hasta ahora sólo ofrece conectividad; con esto sumaría contenidos).

Sin embargo, desde Iplan adelantaron que no será el único servicio que ofrezcan: "Queremos hacer igual que como hacemos con la Nube: no ser exclusivos de un servicio, sino ofrecer varios distintos", explicó Damián Maldini, gerente general de la empresa, junto a Pablo Saubidet, presidente de Iplan.

DirecTV, Movistar Play y más

Desde la empresa adelantaron que están en conversaciones con Movistar (para ofrecer Play) y con "otros competidores", explicó Maldini, entre los que se intuye estará incluido Flow, de Cablevisión. La idea es que a partir de su servicio, basado en fibra óptica (que ofrece como mínimo 150 megas) pueda contratarse un servicio de cable que funcionará exclusivamente por streaming.

A diferencia de los sistemas tradicionales que emplean cobre (la línea de teléfono tradicional) y tecnología HFC (cable coaxil y fibra), la fibra óptica pura se destaca por su estabilidad, minimiza la posibilidad de microcortes e interferencias, y permite ofrecer la misma velocidad de subida y de descarga. Otras empresas, como Movistar, Claro o Telecom también ofrecen el servicio.

Así, la propuesta de Iplan implicará separar los contenidos de la red que los transporta, algo que hasta hoy no existe en el mercado local: para tener Flow, por ejemplo, es necesario tener Cablevisión. Flow no se vende por separado; lo mismo sucede con Go, de DirecTV, que sí vende su servicio OTT en Chile o Colombia, pero no aquí; en el caso de Play, de Movistar, también es exclusivo para sus clientes. Otro de los que podrían sumarse son los canales de ESPN, perteneciente a Disney.

Pablo Saubidet y Daniel Nofal, fundadores de Iplan, junto a Damián Maldini, gerente general de la compañía

Rosario, Córdoba y el Gran Buenos Aires

Si Iplan vende el servicio -en pack con el acceso de fibra óptica- se compartirán las ganancias, explicaron. Para mediados del año que viene calculan que van a estar las ofertas disponibles. Para ese momento, la empresa hará otros desembarcos, más allá de la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen sus clientes residenciales: en marzo, llegarán a Rosario. En mayo, será el turno del Gran Buenos Aires (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes); y en junio, estarán en Córdoba.

Para llevar a cabo este plan de expansión, Iplan anunció que invertirá 2.000 millones de pesos para ampliar su red. En el medio, también está pendiente si podrán ingresar al mercado móvil: "Si el Gobierno nos habilita, queremos hacer lo mismo en el mundo de la telefonía móvil", explicó Saubidet. Por ahora, están pendientes de nuevas licitaciones, antes de que la convergencia (que una misma empresa ofrezca telefonía móvil, banda ancha, TV por cable y telefonía) sea una realidad que pueda dejarlos afuera del mercado. Sin embargo, se mostraron optimistas: el hecho de tener cableado un tercio de la Ciudad con fibra también podría servir para vender servicios a otros operadores que necesitarán de esta tecnología para el despliegue futuro del 5G, por ejemplo.