Cuentas administradas: WhatsApp da a los padres más control sobre qué hacen los chicos en el mensajero

WhatsApp anunció hoy la publicación de una herramienta para la familia: apunta a que padres, tutores y encargados tengan un mayor control sobre los chats de sus hijos preadolescentes.

“Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas”, explicó la compañía en una publicación de su blog.

Cómo funcionan las cuentas administradas en WhatsApp

Los padres deberán definir sus cuentas como de adultos y vincular las de sus hijos: una vez que lo hagan podrán:

decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse

revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos

recibir avisos cuando creen grupos o reciba mensajes temporales

administrar los ajustes de privacidad de la cuenta

Los nuevos controles parentales están protegidos por un PIN que definen los padres; sus cuentas son las únicas que pueden acceder a los ajustes de privacidad para cambiarlos.

Estas funciones se irán habilitando en forma gradual para todos los usuarios de WhatsApp en el mundo.