Cuentas administradas: WhatsApp da a los padres más control sobre qué hacen los chicos en el mensajero

WhatsApp ahora permite que los adultos supervisen lo que hacen sus hijos en el mensajero con las cuentas administradas, incluyendo definir con quién pueden chatear
- 2 minutos de lectura'
WhatsApp anunció hoy la publicación de una herramienta para la familia: apunta a que padres, tutores y encargados tengan un mayor control sobre los chats de sus hijos preadolescentes.
“Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas”, explicó la compañía en una publicación de su blog.
Cómo funcionan las cuentas administradas en WhatsApp
Los padres deberán definir sus cuentas como de adultos y vincular las de sus hijos: una vez que lo hagan podrán:
- decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse
- revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos
- recibir avisos cuando creen grupos o reciba mensajes temporales
- administrar los ajustes de privacidad de la cuenta
Los nuevos controles parentales están protegidos por un PIN que definen los padres; sus cuentas son las únicas que pueden acceder a los ajustes de privacidad para cambiarlos.
Estas funciones se irán habilitando en forma gradual para todos los usuarios de WhatsApp en el mundo.
- 1
Xiaomi incorpora robots humanoides a su fábrica de autos eléctricos en Pekín
- 2
Científicos argentinos crearon Retinar: usan IA para la detección precoz de enfermedades de la vista
- 3
Gemini se integra aún más con Google Drive, Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones
- 4
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? La respuesta de uno de los expertos argentinos más escuchados