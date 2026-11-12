Ir al espacio para estudiar el agua: cómo es el nuevo satélite argentino SABIA-Mar

El SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar) tiene como objetivo principal la observación del mar. Específicamente, aspectos como su color, para así ver si se trata de agua pura, o si contiene algas, sedimentos o cualquier contaminante. También tiene una cámara que puede observar de noche las luces de los barcos pesqueros y una antena que recibe la señal de AIS, el sistema de comunicación marítima que permite identificar a los barcos y su posición. Así, por ejemplo, se puede verificar si están realizando tareas de pesca de manera legal o no.

Por su órbita, el SABIA-Mar podrá tomar tomas del territorio argentino cada dos días. De órbita polar heliosincrónica, su cobertura será global, aunque el interés principal de la misión está en el Mar Argentino, adonde habrá mejor resolución de imágenes. En escenas globales, la cámara tendrá una resolución de 800 metros, mientras que en Sudamérica será de entre 200 y 400 metros.

Originalmente se pensó en esta misión como una constelación de satélites gemelos argentino-brasileña, en la que nuestro país desarrollaría la carga útil y Brasil los sistemas del satélite. Sin embargo, pasado el tiempo se optó por que cada país desarrollase su propio satélite en forma completa.

El proyecto cobró impulso en nuestro país gracias a un crédito de 70 millones de dólares del CAF- Banco de Desarrollo de América Latina, en el año 2014. En tanto, desde el lado brasileño no hay avances significativos en el proyecto. Aunque llevará varios, el instrumental principal del SABIA-Mar son dos cámaras o módulos electro-ópticos, que funcionan entre la parte visible del espectro y el infrarrojo cercano y de onda corta.

Carolina Tauro, investigadora principal de la Misión SABIA-Mar de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), le dijo a TSS: “Desde el equipo de ciencia del SABIA-Mar nos estamos concentrando en desarrollar algoritmos regionales para nuestro país, es decir, para desarrollar productos que nos den la mejor calidad de datos. En cuanto al trabajo con Brasil, las relaciones siguen pero más a un nivel de colaboración científica y de productos”

Tauro es doctora en Física por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y trabaja en la CONAE desde 2009 en el desarrollo de modelos y algoritmos para generar productos derivados de la información satelital. “El color del agua se relaciona con su composición. Entonces, si se mide el color se puede saber qué componentes tiene. Azul es un agua pura, sin contaminantes; verde es presencia de algas; y el color marrón se da por la presencia de sedimentos. Dependiendo del color y su intensidad podemos calcular la concentración de componentes. La presencia de algas ayuda a las aplicaciones de la pesca y también se pueden detectar floraciones nocivas para la salud, como aquellas que contienen algas tóxicas que pueden afectar la salud de los mamíferos, entre ellos los seres humanos. La otra cámara es una de alta resolución que nos permite ver luces en el mar durante la noche, como barcos que están pescando, y así poder hacer estudios sobre esa actividad y vigilancia del mar ante la pesca ilegal”, explicó Tauro.

El SABIA-Mar también llevará un instrumento que identifica las señales que emiten los barcos en AIS, un sistema obligatorio que permite transmitir la identificación y datos de ubicación del barco. Aunque los pesqueros tienen la obligación de mantener el sistema de identificación encendido, muchas veces lo apagan para pescar en zonas en las que no están autorizados y así pasar desapercibidos. Gracias a este satélite, se podrán identificar las potentes luces que se usan para la pesca del calamar y contrastar con la información de su emisor AIS. Si los datos no coinciden, se puede asumir que se trata de pesca ilegal y así mejorar los controles.

Carolina Tauro, investigadora principal de la Misión SABIA-Mar de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) Agencia TSS

En este satélite también se usará un sensor AGR-T (Austral GNSS Receiver Technological), un navegador que es un desarrollo tecnológico hecho por la Universidad de La Plata (UNLP) que permitirá ubicar la posición del satélite y su velocidad respecto de otras constelaciones del sistema de posicionamiento global. Además, el satélite contará con un sistema de GPS comercial.

En el desarrollo y construcción del SABIA-Mar participaron empresas como INVAP, VENG, IMER y Ascentio, instituciones del sistema científico-tecnológico como la CNEA y la CONAE, y universidades, como es el caso de la UNLP. “Algo particular de esta misión es que tiene un equipo de trabajo realmente interdisciplinario. Intervienen muchas personas de ingeniería, de física, biólogos, informáticos, químicos, matemáticos y un montón de áreas, varias instituciones y empresas bien coordinadas. Una vez que esté en órbita, los datos se van a descargar en el Centro Teófilo Tabanera, adonde vamos a estar desarrollando algoritmos para poder procesar la información. Una vez lanzado se hará otro trabajo para ajustar los datos y compararlos con mediciones en terreno de otros profesionales para el desarrollo del producto”, explicó Tauro.

Terminó la etapa de fabricación del satélite argentino SABIA-Mar y ahora comienzan las pruebas antes de su lanzamiento, previsto para 2027; el satélite fue construido en Invap junto con la empresa local Veng y la Conae Gentileza Conae

La apertura de la ventana de lanzamiento de SABIA-Mar está prevista a partir del segundo trimestre de 2027 desde Estados Unidos, con los servicios de SpaceX, mediante el lanzador Falcon 9. El traslado del satélite desde INVAP al sitio de lanzamiento está previsto para el primer trimestre del año que viene, mediante un vuelo especialmente acondicionado para su transporte. Estas fechas son estimativas y están sujetas al avance de los hitos técnicos y a la planificación de la campaña de lanzamiento.

“Estas cámaras las diseñamos específicamente para medir el color del agua del mar, pero también pueden medir el color del suelo, por lo que también vamos a estar aprovechando esa información para monitorear índice verde y tener más información del ecosistema terrestre y los cursos de agua interiores”, dijo Tauro.