Sin agua para cocinar o bañarse, el pueblo que arremete contra los centros de datos

Expuestos a una larga sequía y sin apenas agua para cocinar o bañarse, los habitantes de la isla Indonesia de Batam protestan contra la proliferación de centros de datos que alimentan el crecimiento de la inteligencia artificial.

La zona ha sufrido una “sequía prolongada”, agravada por un fuerte episodio del fenómeno climático El Niño, declaró a la AFP el operador local del servicio de agua.

Pero, como en otros países, la población culpa a los centros de datos, instalaciones que mantienen en funcionamiento aplicaciones y herramientas de IA y que suelen utilizar agua para enfriar sus servidores.

La frustración crece en Indonesia y Malasia, especialmente en las regiones fronterizas con Singapur.

Al principio la gente decía: “gracias a Dios, llega la industria a Batam”, contó Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan, un comerciante de 54 años.

Pero los recientes cortes en el suministro municipal de agua hicieron que “a veces me quedaba sin ducha”.

“No podemos comer arroz sin agua, ni cocinar verduras”, afirmó el comerciante.

En el momento más crítico, decenas de habitantes organizaron protestas frente al Nongsa Digital Park, nuevo complejo de centros de datos y otras instalaciones, declarado zona económica especial. Los lugareños creen que “la escasez de agua (...) está relacionada con su construcción”, afirmó Juniardi.

La sequía provocó una fuerte disminución del nivel de agua del cercano embalse de Nongsa, y un fallo eléctrico agravó las interrupciones del sistema de suministro, explicó Ginda Alamsyah, portavoz de Air Batam Hilir (ABH), empresa operadora del servicio hídrico.

El parque tecnológico recibe agua de otro embalse, el de Duriangkang, subrayó una fuente del sector industrial.

Maloliente y amarillenta

A finales de septiembre, las autoridades informaron a los desarrolladores que debían construir plantas desalinizadoras de agua de mar para los sistemas de refrigeración, con el fin de evitar una mayor presión sobre los recursos locales.

En Kavling Bakau Serip, en medio de la escasez de agua local relacionada con las elevadas necesidades hídricas de los crecientes centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el Parque Digital Nongsa en Batam, Islas Riau, el 3 de noviembre de 2026, los residentes extendieron una manguera para llenar un barril con agua potable procedente de un camión cisterna. Foto: ANDARU / AFP / ANDARU "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Entre las empresas responsables de los centros de datos que ya funcionan o están previstos en Nongsa Digital Park se encuentran BW Digital, con sede en Singapur, DayOne y Princeton Digital Group.

Otro propietario, Gaw Capital Partners, con sede en Hong Kong, afirmó estar “al tanto de la preocupación” de los habitantes de la zona.

Para garantizar operaciones sostenibles, nuestros “centros de datos deben combinar ingeniería avanzada, diseños arquitectónicos eficientes y el uso de fuentes de energía renovable”, recalcó la empresa.

Esto incluye el uso de los llamados sistemas de “circuito cerrado”, que permiten reutilizar los recursos y, por lo tanto, requieren menos agua dulce.

En la cercana localidad costera de Mata Ikan, los habitantes tuvieron que utilizar agua de mar para lavarse después de defecar, contó el manifestante Rahmat, de 52 años, quien, como muchos indonesios, utiliza un solo nombre.

“La crisis del agua lleva un año, pero empeoró en los últimos seis meses”, afirmó Sulastri, de 38 años, en su casa. Para lavar los platos, utiliza agua de una botella de plástico.

“Muchos de nosotros tenemos pequeños puestos de venta. Antes hacíamos cubitos de hielo, pero ya no podemos”, añade.

El gobierno distribuyó agua mediante camiones cisterna, pero Sulastri cuenta que era “maloliente y amarillenta”.

La AFP contactó con el gobierno local de BP Batam y con el Ministerio de Asuntos Económicos de Indonesia, pero ninguno respondió a las preguntas.

Las recientes interrupciones en la distribución de agua “no fueron causadas por los centros de datos”, afirmó en octubre Amsakar Achmad, alcalde de Batam y director de BP Batam, según medios locales.

Se debe, según él, a “factores meteorológicos y climáticos”.

Auge tecnológico

Según un informe de KPMG, se prevé que la capacidad de los centros de datos en el sudeste asiático se triplique para 2030 en comparación con 2025.

Esta expansión puede ejercer presión sobre el suministro de agua, pero también sobre las redes eléctricas, que todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento del planeta.

Esta fotografía aérea muestra el área del Parque Digital Nongsa (NDP), un centro para el desarrollo de infraestructura digital y centros de datos basados en inteligencia artificial (IA), en Batam, Islas Riau, el 3 de noviembre de 2026. Foto: ANDARU / AFP / ANDARU "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Los centros de datos se multiplicaron en Indonesia y Malasia cuando las limitaciones de recursos llevaron a Singapur a suspender nuevos proyectos entre 2019 y 2022.

Desde entonces, el sector experimentó una rápida expansión.

Ginda afirmó que la empresa proveedora de agua ABH apoya las políticas destinadas a fomentar el desarrollo en Batam, siempre que se gestione adecuadamente.

En ese sentido, ABH intenta aumentar la capacidad de los seis embalses de Batam mediante trabajos de dragado. Otra opción durante los períodos de sequía es la siembra de nubes.

Punto de inflexión

Al norte de Singapur, la región malasia de Johor se convirtió en “uno de los mayores conglomerados emergentes de infraestructura de IA del mundo”, según James Chai, investigador del Instituto ISEAS Yusof Ishak.

Hace apenas cinco años, Johor contaba con una capacidad de centros de datos de 10 megavatios. Desde entonces, esta cifra se multiplicó por 200 y actualmente alcanza los 2,1 gigavatios, explicó.

El costo ambiental podría ser elevado.

Según el gobierno, se prevé que para 2035 los centros de datos absorban un tercio del consumo total de energía de Malasia.

Los habitantes de Johor protestan contra la contaminación por polvo y las inundaciones repentinas, a medida que los operadores instalan sus instalaciones cada vez más cerca de las zonas residenciales.

“Johor se encuentra en un punto de inflexión crítico”, afirmó a la AFP Mohd Fadhil Md Din, de la Universidad Tecnológica de Malasia.

“Todos lo notamos”

En ocasiones, las protestas dan resultado.

En Kota Damansara, en las afueras de Kuala Lumpur, un terreno destinado a la construcción de un centro de datos sigue vacío después de que los vecinos se opusieran al proyecto.

El desarrollador retiró en agosto su solicitud de permiso de planificación, después de que los vecinos expresaran su rechazo en internet, presionaran a su diputado y reunieran más de 9000 firmas para una petición.

Jahaidi Harun, de 72 años, estaba preocupado por el ruido que podría generar y por la presión adicional sobre las infraestructuras existentes.

Los centros de datos “consumen mucha agua”, explicó el jubilado, y “si no llueve durante un mes, todos lo notamos”.