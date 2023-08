escuchar

Ante el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) no paran de surgir videos divertidos creados con esta tecnología, y así lo muestra una versión falsa del videojuego de peleas Mortal Kombat donde aparecen diversas celebridades en la famosa pantalla de selección de personajes.

Figuras mediáticas como Joe Biden y el Papa Francisco aparecen listos para la batalla, con trajes especiales, como muestra una publicación viral en la plataforma Reddit. Este video inicia con la frase “choose your fighter”, como invitación a pelear con estos famosos, mientras se escucha la pieza musical Techno Syndrome, conocida como el tema principal de Mortal Kombat.

Celebridades en el Mortal Combat

A continuación aparecen todo tipo de luchadores, desde políticos con Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-Un, hasta músicos como Taylor Swift y Elvis Presley, pasando por científicos como Marie Curie, Albert Einstein y Robert Oppenheimer.

Ante lo variopinto de estos personajes jugables, algunos usuarios manifestaron cuál es su favorito, como hizo la usuaria de Twitter @OphCourse. “Súper sí sería main Curie”, en alusión a que elegiría a la destacada científica si el videojuego fuera real.

Los personajes para el juego fueron incluidos con IA (Captura video)

Y también llamaron a imaginar sus “fatalities”, es decir, los movimientos finales con que acabarían derrotando a sus oponentes al final de una batalla.

¿Qué es MidJourney, programa usado para crear parodias?

Este material se publicó originalmente en una sección de Reddit dedicada a MidJourney, una popular herramienta de Inteligencia Artificial que genera imágenes a partir de texto.

Fue desarrollado por un laboratorio independiente del mismo nombre, y se considera como una competencia al programa Dall-E, creado por la empresa OpenAI que también sirve para producir material visual.

Celebridades fueron incorporadas al Mortal Combat

MidJourney se encuentra en versión beta abierta, de modo que cualquier internauta puede acceder a ella y crear imágenes mediante el programa, en específico a través de un servidor de la plataforma Discord cuyo enlace está disponible en el sitio web de la aplicación

¡Abuuuguet! También crean pantalla de Street Fighter con celebridades

Luego de que esta recreación de Mortal Kombat se volviera viral, otro usuario publicó en el mismo subreddit, es decir, la misma sección del sitio web Reddit, la recreación con celebridades de otro célebre videojuego de peleas: el Street Fighter II.

También aparecen figuras públicas de lo más diversas, por ejemplo, Elon Musk, Tom Cruise y hasta Vladimir Putin, con poses de batalla y acompañados por banderas que identifican la nacionalidad de cada uno.

Con IA incorporaron a los famosos en un ficticio juego (Captura video)

Y esto también ha generado comentarios divertidos. “Este sería un videojuego hilarante”, y “Si Miley Cyrus no entra sobre una bola de demolición, no me interesa”, esto como referencia a la canción “Wrecking Ball”.