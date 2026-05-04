La Academia de Cine anuncia nuevas normas contra la IA: solo se premiarán las interpretaciones y guiones de humanos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ha detallado que solo se considerarán elegibles para ganar un Premio Óscar de interpretación y guion aquellos papeles “interpretados de forma demostrable por personas” y los guiones de “autoría humana”, dejando fuera el uso de inteligencia artificial (IA).

La organización a cargo de los premios, conocida como la Academia, ha aclarado sus normas con respecto al uso de inteligencia artificial para la creación de películas, indicando cómo tendrá en cuenta esta tecnología a la hora de elegir los premiados en la próxima edición, prevista en 2027.

Concretamente, ha matizado que para los premios ligados a la interpretación solo se considerarán elegibles “los papeles acreditados en los créditos legales de la película y que hayan sido interpretados de forma demostrable por personas con su consentimiento”.

Siguiendo esta línea, para los premios de guion, solo serán elegibles aquellos guiones que sean “de autoría humana”. Además, en caso de que la Academia sospeche que se ha utilizado IA generativa para la creación de una película, podrá “solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana”, a la hora de calificarla.

Así lo ha indicado en las reglas publicadas para la 99ª edición de los Premios Óscar y ha informado el medio The Hollywood Reporter, despejando cualquier duda sobre su postura acerca del uso de IA generativa en el sector del cine.

Como resultado, la Academia apuesta por la creación exclusivamente humana, aunque no descarta el uso de la IA en las películas. “En lo que respecta a la inteligencia artificial generativa y otras herramientas digitales utilizadas en la realización de la película, estas herramientas no influyen ni a favor ni en contra de las posibilidades de obtener una nominación”.

Sin embargo, se tendrá en cuenta el grado en que el ser humano “haya sido el núcleo de la autoría creativa” a la hora de elegir la película a la que otorgar el premio.