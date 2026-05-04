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Un tribunal en China determinó que no se podrán despedir empleados para sustituirlos por IA

La decisión se tomó luego de que una empresa tecnológica despidió ilegalmente a uno de sus empleados

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El Universal (México)
Un tribunal en China determinó que no se podrán despedir empleados para sustituirlos por IA
Un tribunal en China determinó que no se podrán despedir empleados para sustituirlos por IA Shutterstock - Shutterstock

De acuerdo con el portal Bloomberg, un tribunal chino determinó que las empresas del país no podrán despedir a los empleados por ser sustituidos por la inteligencia artificial.

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El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou dio a conocer un hecho ocurrido en el este de China, en el que una empresa dedicada a la tecnología había despedido ilegalmente a uno de sus empleados, después de que se negara a aceptar un descanso por haber sido automatizado por la inteligencia artificial.

Un tribunal chino determinó que las empresas del país no podrán despedir a los empleados por ser sustituidos por la inteligencia artificial
Un tribunal chino determinó que las empresas del país no podrán despedir a los empleados por ser sustituidos por la inteligencia artificialPaeGAG - Shutterstock

“Los motivos de despido alegados por la empresa no entraban dentro de las circunstancias negativas, como la reducción de tamaño de la empresa o las dificultades operativas, ni cumplían con la condición legal que hacía «imposible continuar con el contrato de trabajo»”, declaró el tribunal, en la nota fechada el pasado 28 de abril.

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La determinación del Tribunal fue tomada en un momento en el que las empresas chinas se encuentran trabajando para impulsar e implementar sistemas de IA como parte de una estrategia del Estado para dominar la nueva tecnología.

Las empresas chinas se encuentran impulsando una fuerte adopción de la IA
Las empresas chinas se encuentran impulsando una fuerte adopción de la IAShutterstock - Shutterstock

Asimismo, miembros del Partido Comunista Chino han indicado que se tiene que dar prioridad a la estabilidad en el mercado laboral en China, mientras que la economía del país se encuentra en desaceleración y con un elevado desempleo juvenil.

El Universal (México)
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