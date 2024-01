escuchar

La Agencia de Acceso a la Información avanza en una investigación contra WorldCoin. La investigación es sobre el tratamiento de datos personales de parte de la Fundación WorldCoin, una empresa que desde hace al menos hace un año ofrece incentivos económicos (entrega de dinero en su app) a cambio de que los usuarios se registren en la plataforma, usando un escaneo de su iris para generar una clave única. La Agencia señaló que se juntó con los representantes en la Argentina, les solicitó que “aporten más documentación” y explicó que se encuentra “analizando en detalle la nueva información suministrada para determinar la posible existencia de violaciones a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”.

WorldCoin es una compañía internacional creada por el fundador de OpenAI, Sam Altman. Según su sitio web oficial, su objetivo es “crear instituciones de gobernanza y de economía digital global más inclusivas y equitativas”. En ese marco, la empresa realiza un escaneo del iris de las personas para generar una Identidad Digital única a nivel mundial (World ID), la cual les permitiría acceder a una moneda digital (World Coin) a través de una aplicación (WorldApp).

Una vista de un Orb, el dispositivo que se usa para escanear el iris y generar una "firma" digital en base a ella

La empresa asegura que ya posee casi 3 millones de usuarios únicos de más de 120 países, entre ellos, Argentina. El objetivo, audaz, es poder identificar a usuarios únicos cuando vayan a hacer transacciones por medios digitales, y así puedan demuestren su humanidad. La empresa ofrecería ese servicio a terceros. Hoy no existe un método efectivo para determinar que una persona es efectivamente esa persona cuando por ejemplo abona por medios digitales (alguien podría utilizar la tarjeta de otro, etc.). El escaneo de iris aseguraría la operación y la identidad.

En el país, según datos oficiales de la empresa, ya se realizaron 500.000 verificaciones, mediante el Orbe, el dispositivo que se encuentra disponible en plazas, centros comerciales y estaciones de transporte. En algunos casos se formaron largas colas, incentivadas por el beneficio económico de registrarse. Incluso la propia app, desde hace un tiempo y para ayudar a reducir los tiempos de espera, solo permite en nuestro país verificaciones en el Orb con una cita programada previamente.

La respuesta de la empresa

Consultada sobre la investigación, desde Fundación WorldCoin respondieron: “Worldcoin y su producto estrella, World ID, se diseñaron intencionadamente para facilitar a las personas el acceso a sistemas financieros y oportunidades que de otro modo no tendrían, preservando al mismo tiempo la privacidad individual. Damos la bienvenida a los reguladores para que pregunten y busquen información o aclaraciones sobre programas como Worldcoin, a disposición de las personas en sus comunidades, ciudades, países o regiones”, señalaron. Y agregaron: “La Fundación Worldcoin se compromete a cumplir plenamente todas las leyes y reglamentos pertinentes que rigen el tratamiento de datos personales en los mercados en los que opera Worldcoin. Esto incluye, pero no se limita a, la adhesión a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales de Argentina. Además, la Fundación Worldcoin otorga una alta prioridad al compromiso con las personas y organizaciones para abordar cualquier pregunta que puedan tener y garantizar la transparencia en nuestras operaciones”

Una investigación iniciada en 2023

La AAIP inició una investigación en agosto del año pasado para analizar las denuncias recibidas sobre posibles vulneraciones a la Ley de Protección de Datos Personales. Estas surgen de la obtención de datos biométricos mediante el escaneo del iris a cambio de una compensación económica en criptomonedas. “El caso volvió a tomar estado público en diciembre último, cuando la fundación volvió a realizar acciones de captación de información biométrica en distintos puntos del país”, señala la agencia.

“Entre otras cuestiones, la AAIP había solicitado por escrito explicaciones sobre el funcionamiento de la empresa, qué categorías de datos se procesan y con qué fines, cómo se garantiza el cumplimiento de los principios relativos al correcto tratamiento de datos personales y cuáles son los plazos de conservación de los mismos. También se le requirió que especifique las medidas técnicas y organizativas que aplica para garantizar la confidencialidad y seguridad de esos datos. A su vez, se le consultó a WorldCoin sobre los dispositivos que utilizan para realizar el escaneo facial y de iris y si había realizado la evaluación de impacto correspondiente”, explicaron en un comunicado.

“Durante la reunión, los funcionarios de la agencia solicitaron la incorporación de una Política de Privacidad para la Argentina, la cual se encuentra actualmente disponible en el sitio web de Tools for Humanity (...) Se les sugirió, además, que se inscribieran en el nuevo registro de bases de datos personales para responsables que no se encuentren establecidos en el territorio argentino, lo cual a la fecha no fue realizado”, explican.

A fines de 2023, luego de otros encuentros y respuestas, especialistas de la AAIP trabajaban para “determinar si la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Entre estos se destacan: encontrarse inscripto en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, obtener el consentimiento de titulares de los datos personales o cumplir con alguna de las excepciones previstas por la ley, cumplir con el deber de información, propiciar la seguridad y confidencialidad de los datos”.

