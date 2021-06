La E3 brilló de nuevo (online). Los anuncios y los títulos que vienen

Esta semana se desarrolló la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, en la ciudad de Los Ángeles. Fue, desde luego, una cita virtual. Con la edición 2020 interrumpida por el coronavirus, la E3 regresó con todo su esplendor con una serie de presentaciones de los estudios más importantes del mundo.

Entre los anuncios que despertaron mayor interés estuvieron los videojuegos que exprimirán al máximo las consolas de nueva generación. Por ejemplo, el nuevo Flight Simulator, que llega en julio a las Xbox, luego de salir para PC, y con una expansión que nos transporta a los combates aéreos de la mano del protagonista de Top Gun.

Con tecnología de trazado de rayos (presente solo en PC y consolas de nueva generación), sorprendieron los trailers de Far Cry 6 y Rainbow Six: Extraction, dos títulos de acción en primera persona de Ubisoft que estarán disponibles para PS4, Xbox, PS5, Xbox Series y Windows. El estudio también mostró un trailer de Frontiers of Pandora, basado en el mundo de Avatar.

Far Cry 6, de Ubisoft, con tecnología raytracing GENTILEZA

También se pudo ver un avance de juegos exclusivos para Xbox Series y Windows, como el prometedor Starfield (anunciado para noviembre de 2022), del estudio Bethesda (recientemente adquirido por Microsoft), y Halo Infinite, una de las franquicias mas importantes de la empresa.

Más allá de los disparos, otros títulos de Microsoft que llamaron la atención fueron Forza Horizon 5, que llevará sus carreras de autos de lujo a México, y el emblemático Age of Empire, en su cuarta edición.

Bernardo Camacho, gerente de Xbox para América latina le confirmó a LA NACION que ya están trabajando para trasladar el servicio Game Pass a diferentes modelos de televisores para ejecutar juegos en la nube con el servicio xCloud. “Solo se necesitará el mando de Xbox”, señaló.

La compañía Epic Game, por su parte, invitó a regresar al mundo de Jurassic World en Jurassic World Evolution 2, un juego que nos permitirá administrar parques y cuidar dinosaurios. El título estará disponible a fin de año en Windows, PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One

La gran apuesta del coloso EA (antes Electronic Arts) fue la nueva entrega de Battlefield, ambientada en el año 2042. El título promete una experiencia de juego cooperativo al mejor estilo Warzone. Por su parte, Square Enix presentó un producto basado en Guardianes de la Galaxia, una aventura espacial que nos pondrá en la piel de Star Lord, Gamora, Groot, Drax y Rocket Raccon.

Warner Bros Games mostró algunos avances de su nuevo título de acción en el que debemos combatir contra zombies, Back 4 Blood, el heredero natural del ya clásico Left 4 Dead. En su conferencia, el estudio Capcom confirmó una expansión para su popular juego de terror Resident Evil Village, además del nuevo Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, que estará disponible para PC y Nintendo Switch.

Para cerrar las presentaciones, Nintendo anunció The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2; un nuevo Super Smash Bros, y, como no podía ser de otra forma, un nuevo título del querido plomero: Mario Party Superstars. Todos, obviamente, para su consola Switch.

