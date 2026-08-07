Un informe reveló cuánto ganan los argentinos que trabajan para el exterior

En un contexto en el que cada vez más argentinos trabajan de forma remota y, a veces, de forma freelance para el exterior, la billetera digital Takenos relevó cómo es el perfil de estos trabajadores: desde cuánto han aumentado este tipo de posiciones, hasta cómo crecieron sus sueldos mes a mes.

Tal como señaló la firma, este fenómeno de trabajo fue ganando relevancia en los últimos tres años y, desde 2023, la base de trabajadores se triplicó, mientras que el volumen de divisas recibido creció 82 veces. Los datos del relevamiento provienen de Takecard, la tarjeta virtual en dólares de Takenos, y describen el comportamiento de los usuarios que la utilizan, no del total de trabajadores.

Los trabajos y los sueldos de los argentinos que son empleados para el exterior Takenos

El informe muestra que la inserción en el rubro laboral del trabajo remoto se da en edades tempranas y, según el relevamiento, 30 años es la edad mediana del primer cobro del exterior. Sin embargo, vale aclarar que el 45% de los contratados comenzó a recibir pagos antes de esa edad.

Los sueldos en este rubro también han ido creciendo y, de hecho, sus ingresos en dólares aumentaron más de un 40% en los últimos dos años. Al día de hoy, el sueldo promedio de un pago grande por mes, de un empleado remoto de una empresa del exterior está en US$2512.

Para los freelancers que les facturan a varios clientes, unos tres pagos chicos por mes rondan un promedio de US$1613. Los cobros se realizan en el 90% de los casos con dólar estadounidense, seguidos por el euro y las criptomonedas estables -como USDT y USDC-.

Los profesionales que trabajan con este formato provienen en su mayoría del rubro informático: el 34% se dedica a tareas vinculadas a software y tecnología, el 10% a servicios profesionales, un 5% a salud y educación, un 4% a marketing y publicidad y también entretenimiento y deportes. Por último, un 3% trabaja en comercio y ventas, y un 2,5% en finanzas.

El informe reveló en qué destinan el dinero los argentinos que cobran del exterior Takenos

Otro fenómeno interesante del estudio es la radiografía geográfica que brinda: el 37% de los trabajadores proviene de la provincia de Buenos Aires, el 28% de la Ciudad de Buenos Aires, un 11% es de Córdoba, 5,5% de Santa Fe, 4% de Mendoza y el 14,5% restante proviene de las demás provincias del interior.

“El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global”, señaló Isabel Weiss, marketing director de Takenos.

¿En qué gastan el dinero que cobran del exterior? Según los números de los gastos hechos con Takecard, la mayoría de las salidas se concentran en viajes -concretamente, el 22,6%, que abarca desde vuelos a hoteles y Airbnb-. Un 9,9% se destina a las compras y al retail, un 8,3% va a la gastronomía, un 8% a suscripciones y software, un 3,1% al supermercado, entre otros.