La IA DJ de Spotify ahora acepta pedidos de canciones en español

Hace algo más de un año Spotify presentó una nueva función, basada en inteligencia artificial, para crear listas de reproducción con una DJ sintética que iba adelantando qué temas se estaban por reproducir, al estilo de una radio de FM clásica, pero con la virtud de hacerlo en base a nuestros gustos y sin depender de una clasificación de género tradicional.

En palabras de Spotify, se trata de “una guía de IA personalizada que te conoce a vos y a tus gustos musicales tan bien que puede elegir qué reproducir para vos”.

DJ Livi se presentaba dentro de Spotify como una playlist, por lo que los usuarios que deseen interactuar con ella deben escribir en el buscador: “DJ”. Entonces, aparece una playlist llamada “DJ”, que en la portada tiene un círculo turquesa cobre un fondo cerúleo.

La compañía anunció hoy una evolución de esta herramienta: “DJ Livi ahora acepta solicitudes musicales en español, ofreciendo a millones de oyentes hispanohablantes una nueva forma de crear el ambiente de sus sesiones en tiempo real. Ya sea que quieras “clásicos de reggaetón de los 2000” o “canciones tranqui para desconectarte”, ahora puedes pedirle a DJ música que se adapte a cualquier estado de ánimo o momento, en español."

Ahora es posible pedir canciones en español, usando tu voz o escribiéndolas. Y es muy fácil de usar.

Cómo hacer una petición a DJ: