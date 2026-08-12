La IA Gemini ya tiene más de mil millones de usuarios activos

La app de Gemini de Google se ha convertido en uno de los productos de mayor crecimiento de la compañía al sobrepasar los 1000 millones de usuarios activos mensuales.

El CEO de Google, Sundar Pichai, ha anunciado en su cuenta de X (antes Twitter) que la aplicación de Gemini, basada en la inteligencia artificial (IA) generativa, ha sobrepasado los 1000 millones de usuarios.

1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.



Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026

De hecho, Pichai señala que se ha convertido en el decimocuarto producto de Google en cruzar la marca de los 1000 millones.

Este hito conseguido por Google tiene más significado al referirse específicamente a la app independiente de Gemini, lo que excluye a los usuarios de IA de otros canales como AI Mode, que ya superó los 1000 millones cuando se anunció en el pasado Google I/O 2026.

La tecnológica ha compartido algunos datos sobre el uso que se le da a la aplicación basada en el chatbot. El 63 por ciento de los usuarios de Gemini usa la voz con el asistente, además de que Gemini genera 150 millones de imágenes con IA diariamente.

🗣️Voice is transforming daily interactions

+ 63% of users now talk directly to Gemini, including more “voice only” users

+ Busy parents are 43% more likely to use voice for everyday tasks

+ Rolling out 60+ new regional dialects soon, can’t wait for you to try this! — Josh Woodward (@joshwoodward) August 11, 2026

Además, Gemini está ayudando a los usuarios a solucionar problemas reales a través de las transmisiones en directo y al compartir la pantalla, una de las funciones clave de la app de IA de Google, según se puede leer en el anuncio de su blog.

Hay otro dato revelador que tiene que ver con otro ecosistema, ya que Gemini tiene más de 100 millones de usuarios activos en iOS.

Este crecimiento de Gemini sigue el ritmo de los 950 millones de usuarios mensuales que se registraron en la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026, y triplica el número de usuarios activos del año pasado.

El anuncio llega tras la presentación de Gemini 3.6 Flash y otros modelos, y la sustitución de Google Assistant por Gemini en Android, lo que convierte a la IA de Google en el eje central de los móviles basados en este sistema operativo.