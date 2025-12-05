La IA pone a sus agentes al servicio de la ciberseguridad argentina

No es novedad que los ciberataques son cada vez más precisos y sofisticados; y el panorama parece complicarse a futuro. Según el “Reporte de Predicciones de Ciberamenazas 2026” de Fortinet, el cibercrimen continuará evolucionando hacia una industria organizada, construyendo automatización, especialización e inteligencia artificial (IA).

“Gracias a la IA, la automatización y una cadena de suministro de cibercrimen mucho más consolidada, las intrusiones serán más fáciles y ágiles que nunca. Los atacantes dedicarán menos tiempo a desarrollar nuevas herramientas y más a perfeccionar y automatizar técnicas ya efectivas. Los sistemas de IA gestionarán el reconocimiento, acelerarán las intrusiones, analizarán los datos robados y gestionarán las negociaciones de rescate. Al mismo tiempo, agentes autónomos de ciberdelincuencia en la dark web comenzarán a ejecutar fases completas de los ataques con una mínima supervisión humana”, detalla este reporte.

Frente a este complicado escenario es clave que las compañías estén preparadas. Y, justamente, con el objetivo de conocer la situación de las empresas locales, Microsoft realizó su encuesta Ciberseguridad 2025: Desafíos y estrategias en la era de la IA para grandes empresas, encargado a Edelman.

La encuesta, que cuenta con la opinión de 100 profesionales de seguridad y TI en Argentina, ofrece una visión actualizada sobre cómo las organizaciones están ajustando sus enfoques frente a los cambios del entorno digital.

Entre los principales hallazgos se destaca que seis de cada diez especialistas en TI consideran a las amenazas cibernéticas un reto concreto para sus organizaciones, en un contexto donde los riesgos digitales continúan en aumento. El 76% percibe que estas amenazas han crecido en los últimos dos o tres años y el 78% prevé que la ciberseguridad seguirá siendo una prioridad en sus compañías durante el mismo periodo.

Entre los riesgos más mencionados por las organizaciones se destaca el malware (software malicioso) con un 53% y el phishing (ataques diseñados para engañar a los usuarios y obtener información confidencial) con un 42%.

IA contra “el mal”

La buena noticia es que ante este escenario, la inteligencia artificial (IA) empieza a ocupar un lugar central en la respuesta de las organizaciones. El 95% de las empresas considera que la IA será un factor de alto o moderado impacto en sus prácticas de ciberseguridad, al fortalecer la defensa frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Mientras que en la actualidad aproximadamente cinco de cada diez compañías declaran tener una alta o moderada dependencia de la IA para enfrentar los riesgos de ciberseguridad.

“Hoy la inteligencia artificial redefine cómo trabajamos, innovamos y protegemos lo que más importa. En Microsoft creemos que la confianza es la base de la digitalización, por eso seguridad, privacidad y uso responsable son nuestra prioridad. Hoy, la IA no solo impulsa la productividad, también se convierte en el mayor aliado para fortalecer la ciberseguridad frente a un escenario de amenazas cada vez más complejo”, sostiene Sebastián Aveille, country manager de Microsoft Argentina.

Otro dato alentador que arroja el informe de la compañía fundada por Bill Gates es que el 74% de las empresas argentinas cuenta con una estrategia definida de ciberseguridad y el 88% indica que este componente está integrado en la estrategia general de negocio.

Pero todavía hay un largo camino por recorrer, ya que como resultado de estos avances, solo el 35% de las empresas encuestadas se considera altamente preparada frente al panorama actual de amenazas, mientras que el 47% se ubica en un nivel moderado de preparación. Entre las principales fortalezas se destacan la protección de datos (53%) y las políticas de ciberseguridad (48%), mientras que la protección de identidad (20%) y la capacitación de empleados (26%) continúan siendo áreas pendientes por fortalecer.

Agentes de IA y su papel destacado

Los nuevos grandes protagonistas de la ciberseguridad parecen ser los agentes de IA. Es que son cada vez más elegidos para esta tarea debido a su gran capacidad para optimizar procesos críticos y mejorar la eficiencia operativa en distintos ámbitos.

Cinco de cada diez empresas cuentan con políticas formales para el uso de agentes de IA y ocho de cada diez consideran que estos lineamientos son efectivos. “Aunque la percepción de efectividad varía según el tipo de organización, en las empresas nativas digitales el 33% califica estas políticas como altamente efectivas, mientras que en las no nativas digitales este nivel alcanza solo el 29%”, detalla el informe.

En este sentido, la mayoría de los encuestados (58%) revela que ya utiliza agentes de IA en procesos de ciberseguridad y un 37% está evaluando incorporarlos, lo que refleja un avance progresivo en su adopción.

Pero esta incorporación no se limita al ámbito de la seguridad, ya que los agentes de IA también tienen presencia en otras áreas operativas: la infraestructura TI registra un 59% de uso y el área de finanzas y administración alcanza el 52%. Estas cifras muestran su integración en funciones que requieren agilidad y gestión continua, lo que a su vez contribuye a fortalecer los procesos de seguridad digital.

Según la encuesta de Microsoft, el aporte de estas soluciones se observa en el fortalecimiento de tareas clave. Los agentes, diseñados para automatizar actividades, orquestar flujos y operar bajo salvaguardas, facilitan la reducción de tiempos de investigación, la priorización de alertas, la contención de incidentes y la aplicación consistente de políticas de identidad y datos. La combinación de modelos de IA con telemetría a gran escala y controles basados en Zero Trust contribuye a robustecer la postura de seguridad frente a amenazas cada vez más complejas.

“La IA no solo aumenta la velocidad y el alcance de las defensas. A través de agentes especializados, ayuda a cerrar brechas de talento, estandarizar procesos y elevar la resiliencia del negocio. El desafío ya no es ‘si’ invertir en seguridad, sino ‘cómo’ escalarla con IA y con gobernanza responsable en cada capa de la organización”, sostiene Marcelo Felman, director de Ciberseguridad de Microsoft para América Latina.

Para tomar nota

Desde Microsoft ofrecen seis recomendaciones a la hora de implementar estrategias de ciberseguridad en un entorno cada vez más complejo:

1. Hacer de la seguridad una prioridad, gestionando el riesgo desde el nivel directivo.

2. Reforzar buenos hábitos digitales. Es importante priorizar la protección de identidades, asegurar el perímetro de la empresa y monitorear continuamente los activos en la nube.

3. Fortalecer la resiliencia digital. Es fundamental identificar las vulnerabilidades, planificar con anticipación y capacitar al personal para responder y recuperarse rápidamente ante cualquier brecha.

4. Invertir en las personas, no solo en las herramientas.

5. Prepararse para el futuro. Anticipar cambios, entender que no “sabemos lo que no sabemos”, y siempre intercambiar inteligencia de amenazas.

6. Hacer que la decisión más fácil, sea la correcta. En lugar de bloquear y prohibir, fomentar el uso seguro.

“Ya comenzó a hablarse de ‘shadow IA’ en referencia a empleados que utilizan IA sin que el empleador les dé la herramienta. El problema es que el área de IT no tiene visibilidad ni control de lo que están haciendo esas personas. Puede, por ejemplo, enviar la base de clientes a la IA para armar una campaña automatizada. ¿Qué pasa si alguien le quita acceso a ese empleado? La respuesta es que perdí”, reconoce Felman.

Para el director de ciberseguridad para Microsoft para América latina “no es una conversación diferente a lo que teníamos en seguridad tradicional. El mejor antídoto es hacer que sea fácil que los empleados tomen la decisión correcta. El 99% de los ataques se pueden evitar siguiendo estas recomendaciones”.