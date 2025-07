“La IA reemplaza funciones, no empleos”: la mirada de Eduardo Levy Yetati sobre el futuro del trabajo

Eduardo Levy Yeyati es economista y desde hace muchísimos años estudia el futuro del empleo. El año pasado escribió Automatizados, Vida y trabajo en tiempos de Inteligencia Artificial, junto a Darío Judzik. Además, es profesor plenario en la Universidad Torcuato Di Tella. Es Senior Fellow en el Global Development Program de Brookings Institution, donde dirige la iniciativa “Workforce of the Future” y además es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de empleo.

En ese sentido, dio un diagnóstico sobre lo que viene en términos del empleo impactado por la inteligencia artificial: “Seguro se van a generar nuevos empleos, pero me parece que la lógica tiene incurre en una falacia”, señaló el especialista en una entrevista con Error de Sistema, que conduce Sebastián Davidovsky, en el streaming Neutral.

La IA reemplaza funciones, no empleos

“La inteligencia artificial o la tecnología reemplaza funciones, no empleos -puntualizó-. Yo creo que se van a crear muchos nuevos empleos igualmente sustituibles. O sea, si vos creás empleos en donde lo que tenés que hacer es cálculos, utilizar contenidos documentados, es decir, los mismos empleos con las mismas cualidades y las mismas tareas o tareas similares a las que están siendo sustituidas ahora, los nuevos también van a ser automatizados. Vos te tenés que preguntar qué cosa nos queda a nosotros para hacer que no pueda ser automatizado. No es el empleo, sino las competencias, las habilidades, las que te pueden innovar y crear nuevas fronteras para el trabajo humano. Pero si vos creás más empleos asociados al boom tecnológico, seguramente el 90, 95% de esos empleos van a ser casi totalmente automatizados”.

El desafío para los programadores

En la charla Yeyati señaló también que hay algunos empleos con mucha demanda hoy que podrían ser automatizados. Ante la consulta, de dónde estaba viendo los empleos más amenazados, no dudó en señalar: “Los programadores. Esa gente va a perder el trabajo rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial hasta ahora era un juego de preguntas y respuestas, por decir de alguna forma. Pero ahora se ha desarrollado en algunos vectores una inteligencia artificial que es agente que hace cosas. Agente en el sentido de que tiene metas intermedias, llega a un punto, hace todo un recorrido. Y se está profundizando, avanzando mucho (...) Entonces, no me sorprendería que, no sé si no es este año, el año que viene, veas un tendal de programadores”, advirtió.

Y agregó: “Lo que pasa es que no lo pueden lanzar ahora, no podés reemplazarlos ahora porque siempre todavía necesitás ese momento donde verificás que no hay un error, la purga, el juicio de valor, pero se está avanzando muy rápidamente a niveles en donde posiblemente dejen de trabajar, deje de haber demanda de programadores y los programadores creo que lo saben”, completó. Y agregó: “Te digo programadores porque traductores o gente que haga compilación de textos bibliográficos, eso ya lo podés reemplazar de hace años. Pero esto es lo que se viene”, justificó.

El cambio en el concepto de trabajo

El especialista señaló también los cambios que se vienen dando en el mundo del trabajo. “Nosotros estamos formateados y pensamos que el trabajador es un tipo con overol como Charles Chaplin en la oficina. Todos en el mismo lugar, todos en el mismo momento y bajo una ley de contrato que demarca lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y eso es obsoleto desde hace casi 100 años. O sea, en el sector servicios muchas de las cosas que hacen no son sincrónicas. ¿Para qué estamos todos en la misma oficina al mismo tiempo? Lo vimos en la pandemia cuando fuimos a casa hicimos el mismo trabajo en 4 horas en vez de ocho. Entonces, tenemos un formato un poco antiguo. Culturalmente pensamos en el empleo como la razón de vida, en el horario, en la jornada laboral, el lugar de trabajo. Pero mis hijas piensan de manera distinta sobre el trabajo, ninguna de ellas va a la oficina y mis nietos, claro, no sé, porque el cambio cultural es, diría, más impredecible que el cambio tecnológico. Hoy hay cada vez más trabajadores con múltiples patrones, freelance, que tienen otro dominio del tiempo, que a veces entran al mercado, a veces salen, ninguno tiene un contrato de trabajo”. Ante la consulta de si pese a los cambios tecnológicos, los trabajadores pasan más horas trabajando, la respuesta de Yeyati fue contundente: “Sí, es cierto. Pero también consumimos cada vez más. Lo que pasa no nos damos cuenta”.