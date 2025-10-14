La increíble historia de Avinatan Or, el ex rehén de Hamás que es empleado de Nvidia, la compañía más valiosa del mundo

En octubre de 2023 Avinatan Or tenían 28 años, y era estudiante de ingeniería electrónica en la universidad Ben Gurion, en Tel Aviv. También llevaba un año y medio trabajando para Nvidia, la compañía que diseña los chips que están en el corazón de las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Y estaba en pareja con Noa Argamani.

Ambos fueron secuestrados el 7 de octubre durante el festival Nova, que tuvo lugar cerca de la frontera con Gaza y que fue uno de los principales escenarios de la masacre de Hamas.

Noa Argamani fue rescatada en junio de 2024 en una operación del ejército israelí, que también liberó a otros tres rehenes; Avinatan Or, su pareja, recuperó la libertad ayer, junto a otros 19 rehenes que Hamas mantenía cautivos; la historia de amor de ambos, y su reunión, se transformó en un símbolo de la esperanza que crece en Medio Oriente para una paz duradera en la zona.

Avinatan Or besa a su novia Noa Argamani después de ser liberado por Hamas en octubre de 2025; estuvo dos años cautivo; su novia también estuvo secuestrada, pero fue liberada en junio de 2024 IDF

Un recordatorio permanente

En el caso de Avinatan Or, a la alegría por ser liberado y por saber que su novia está viva y en libertad se suma otra noticia, que hizo pública Eddie Goldenberg, su jefe dentro de Nvidia, en un posteo en Facebook.

“Avinatan Or, espero que tengas una buena excusa por no haber venido a trabajar a Nvidia por 738 días-, dice Goldenberg-. Pero cada domingo por la mañana durante dos años, el jefe del departamento de recursos humanos de Nvidia en Israel, Gideon Rosenberg, emitió un correo electrónico a todos los empleados que cuenta tus días en cautiverio y llamó a todos a unirse a él en un recordatorio en frente de la Puerta Kiriya, que se hizo cada domingo por la noche. El CEO [de Nvidia], Jensen Huang, también mencionó tu nombre en cada reunión interna y dijo a 40.000 empleados que su colega es rehén por Hamas. Es tan bueno que estés sentado en casa. He oído que tenés un amigo increíble que está esperando por ti, padres cariñosos, que trabajás en un lugar que se preocupa por vos y también tengo algunas noticias bastante buenas sobre lo que ha sucedido con tus acciones en los últimos dos años."

Avinatan Or saluda antes de entrar al Hospital Beilinson, el 13 de abril de 2025, después de ser liberado por Hamas (Menahem Kahana / AFP) MENAHEM KAHANA� - AFP�

La frase final es un chiste interno y una palmadita en el hombro: entre octubre de 2023 y octubre de 2025 la capitalización bursátil de Nvidia creció casi un 200 por ciento, y la transformó en la empresa más valiosa del mundo: hoy vale 4,5 billones de dólares. Cuando Avinatan Or fue secuestrado, la acción de la compañía en la que trabajaba valía algo más de 45 dólares; hoy vale 188 dólares, y la propia Nvidia calcula un retorno de inversión, teniendo en cuenta el interés compuesto, superior al 300 por ciento.

El dinero no le devolverá a este estudiante de ingeniería electrónica los dos años que pasó secuestrado, pero seguro lo ayudará a él y a su pareja, Noa Argamani, a dejar atrás el horror de la guerra.