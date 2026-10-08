La inteligencia artificial resolvió el misterio: ¿primero fue el huevo o la gallina?

El chatbot ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, se transformó en una herramienta clave de consulta para los usuarios de Internet en Argentina. El sistema logró sintetizar una respuesta frente al enigma sobre si el huevo o la gallina ocupó primero el lugar en el mundo.

Esta pregunta, que circula desde hace cientos de años en charlas cotidianas y debates académicos, recibió un tratamiento técnico por parte de la IA. La plataforma dividió su análisis en dos dimensiones fundamentales para despejar cualquier clase de duda instalada en la sociedad actual sobre este complejo origen.

El ChatGPT habló sobre si existió primero el huevo o la gallina y la respuesta dejó a todos en shock Tiempo

Desde una perspectiva vinculada a la fe, la inteligencia artificial citó el relato del Génesis, presente en la Biblia. Según esa interpretación, la creación divina dio origen a todos los seres vivos, incluidos los peces y las aves. Bajo esta óptica religiosa, la gallina existió antes que el huevo. El chatbot explicó esta postura como una de las aristas posibles para entender la problemática, aunque aclaró que existen otras visiones de carácter científico que dominan el terreno académico y que ofrecen una explicación alternativa al proceso de origen de las especies hoy conocidas.

En contraposición, la tecnología moderna se apoyó en el proceso evolutivo natural. La IA aseguró que una especie ancestral evolucionó mediante cambios genéticos hasta convertirse en la gallina moderna. Bajo este criterio, la primera ave de esta clase nació de un huevo puesto por otro grupo antecesor. Esta hipótesis científica coincide con los hallazgos publicados en la revista Science durante el año 2017.

Según un estudio científico y la segunda teoría que expresó la IA, el huevo nació primero que la gallina Radio UDA

En aquel estudio detallaron que “un huevo con cáscara y especializado evolucionó en algunos vertebrados mientras hacían la transición a la vida terrestre, y luego estos animales dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres, entre los que se incluyen las aves”. Esta postura técnica desafía la visión creacionista y aporta un marco lógico basado en el desarrollo de los vertebrados a lo largo de los siglos en el planeta Tierra.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA