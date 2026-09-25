La inteligencia artificial reveló cuáles son las seis palabras que repiten las personas menos listas

Las palabras que una persona elige para comunicarse pueden revelar aspectos de su manera de expresarse, argumentar y relacionarse con los demás. Sin embargo, ¿existen determinados términos que puedan determinar la carencia de profundidad de un discurso?

Al ser consultada sobre esta cuestión, la inteligencia artificial (IA) identificó seis palabras y expresiones que, cuando se utilizan de manera reiterada, pueden aparecer en explicaciones simplificadas, generalizaciones o respuestas con escasa argumentación.

Esto no significa que decirlas sea una señal de menor inteligencia. El contexto, la educación, las costumbres lingüísticas y hasta la situación en la que se produce una conversación influyen en la manera de hablar. Además, la inteligencia humana comprende distintas capacidades y no puede establecerse a partir del uso de determinadas palabras.

La forma en que una persona se expresa es la carta de presentación hacia los otros (imagen ilustrativa) Foto: Pex

¿Cuáles son las seis palabras que identificó la inteligencia artificial?

“Básicamente” aparece en primer lugar. Se trata de un recurso habitual para resumir un concepto o hacerlo más accesible. Sin embargo, cuando se utiliza constantemente para evitar desarrollar una explicación, puede conducir a una excesiva simplificación de asuntos que requieren matices.

La segunda es “como”, especialmente cuando funciona como una muletilla. Su repetición durante una conversación puede interrumpir la fluidez del discurso y aparecer cuando una persona necesita tiempo para ordenar aquello que quiere decir.

Otra de las palabras mencionadas es “obvio”. Utilizarla para cerrar una discusión puede dar por sentado que determinada idea debería resultar evidente para todos, sin aportar argumentos que permitan sostenerla.

Las palabras "simplemente", "obvio" y "genial" son utilizadas por personas con un coeficiente intelectual inferior (imagen ilustrativa) Foto: Pe

Algo parecido sucede con “simplemente”. Aunque es una palabra completamente habitual, puede adquirir un sentido reduccionista cuando se emplea para presentar como sencilla una problemática que tiene múltiples causas o posibles interpretaciones.

En quinto lugar aparece “genial”, un adjetivo utilizado para manifestar aprobación o entusiasmo. Según el análisis de la IA, el problema no radica en la palabra, sino en recurrir permanentemente a calificativos generales sin explicar por qué algo resulta interesante, positivo o destacable.

Finalmente, aparece la expresión “no puedo”. En este caso, la IA la relaciona con una forma de afrontar determinadas dificultades antes de explorar alternativas. Sin embargo, no existe fundamento para concluir que utilizar esta expresión implique necesariamente una menor capacidad intelectual.

Por eso, más que observar palabras aisladas, resulta relevante prestar atención a la capacidad de argumentar, incorporar información nueva, reconocer matices y explicar una idea con claridad.

¿Qué características suelen asociarse con mayores habilidades cognitivas?

La inteligencia no puede reducirse a una única característica ni medirse observando solamente la manera de hablar. Incluso el concepto tradicional de coeficiente intelectual resulta insuficiente para describir todas las capacidades que puede desarrollar una persona.

A lo largo de los años, distintas investigaciones analizaron factores relacionados con el desarrollo cognitivo, desde el aprendizaje durante la infancia hasta la práctica musical, la creatividad y determinadas habilidades lingüísticas.

Las personas que ejercitan la lectura diaria tienden a ser más inteligentes (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

También existen estudios que exploraron la relación entre el humor y ciertas capacidades cognitivas o los posibles beneficios del aprendizaje musical temprano. Estas asociaciones, sin embargo, no permiten establecer que una característica aislada convierta a alguien en más o menos inteligente.

Por ese motivo, utilizar determinadas palabras tampoco funciona como un “test” de inteligencia. Lo que puede resultar más revelador es la forma en que una persona construye sus argumentos, enfrenta un problema, reconsidera una idea frente a nueva evidencia y logra comunicar aquello que piensa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.