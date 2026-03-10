Anthropic demanda a EE.UU. para evitar que su IA entre a la lista negra del gobierno

Anthropic presentó el lunes una demanda para impedir que el Pentágono la incluya en una lista negra de seguridad nacional, intensificando la batalla de alto riesgo del laboratorio de inteligencia artificial con el ejército estadounidense sobre las restricciones de uso de su tecnología.

El jueves, el Pentágono impuso a Anthropic una designación formal de riesgo en la cadena de suministro, lo que limita el uso de una tecnología que, según una fuente, se estaba utilizando para operaciones militares en Irán.

Anthropic afirmó en su demanda que la designación es ilegal y viola sus derechos de libertad de expresión y al debido proceso. La demanda presentada ante una corte federal de California solicita al juez que anule la designación e impida a las agencias federales aplicarla.

“Estas acciones no tienen precedentes y son ilegales. La Constitución no permite al Gobierno ejercer su enorme poder para castigar a una empresa por su libertad de expresión protegida”, afirmó Anthropic.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, designó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional la semana pasada, después de que la firma se negó a eliminar las barreras contra el uso de su IA para armas autónomas o vigilancia doméstica.

La designación supone una gran amenaza para el negocio de Anthropic con el Gobierno y el resultado podría determinar la forma en que otras empresas de IA negocian las restricciones al uso militar de su tecnología.

No obstante, el presidente ejecutivo de la empresa, Dario Amodei, aclaró el jueves que la designación tiene “un alcance limitado” y que las empresas podían seguir usando sus herramientas en proyectos no relacionados con el Pentágono.

El presidente Donald Trump también ordenó al Gobierno que deje de trabajar con Anthropic, cuyos patrocinadores financieros incluyen Google, de Alphabet, y Amazon.com. Trump y Hegseth dijeron que habría una fase de transición de seis meses.

Reuters