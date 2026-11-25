Tidal ha decidido eliminar “completamente” de su plataforma la música generada por inteligencia artificial (IA), un paso más en su lucha contra este contenido que espera que afecte a 29 millones de canciones.

La plataforma de música en streaming empezará a eliminar el próximo 9 de diciembre todas las pistas generadas por IA, como ha anunciado el responsable de Tidal, Robert Anderson, a través de la red social X.

Esta decisión sigue a otra que implementó hace unos meses, por la que ha etiquetado y desmonetizado este tipo de contenido, una medida que entienden que “no es suficiente”, puesto que solo en los últimos 90 días, el 34 por ciento de las pistas subidas se detectaron como generadas con IA.

Ahora, la intención es que a principios de año esas pistas hayan desaparecido “completamente”, lo que, según Anderson supone la eliminación de 29 millones de canciones y en el rechazo estimado de 80-85.000 por día".

“Creemos que esto resonará tanto con los artistas como con los oyentes, ya que el 96% de todas las canciones generadas por IA reciben cero reproducciones”, ha afirmado el directivo.

Deezer hizo algo parecido

Otra plataforma que ha implementado medidas para combatir este tipo de contenido es Deezer. En su caso, utiliza una herramienta propia para detectar y etiquetar el contenido generado por IA para excluirlo de las recomendaciones algorítmicas y editoriales, con el fin de aumentar la transparencia y minimizar el fraude.

También da a los usuarios la posibilidad de eliminar de la experiencia de streaming y los resultados de búsqueda cualquier canción generada completamente por inteligencia artificial.