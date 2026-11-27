Tras un inolvidable paso por el circuito urbano de Las Vegas —donde Franco Colapinto repitió su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 con un sexto puesto, Pierre Gasly terminó quinto para darle a Alpine una gran cosecha de puntos y Max Verstappen se quedó con una épica victoria por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri—, la categoría desembarca este fin de semana en Lusail para disputar el Gran Premio de Qatar, en la anteúltima fecha del campeonato mundial. Con el piloto argentino nuevamente como uno de los grandes focos de atención tras su gran actuación en Estados Unidos, la cita nocturna tiene además a Kimi Antonelli ya consagrado como campeón de pilotos y a Mercedes con el título de constructores asegurado, aunque mantiene al rojo vivo la pelea por el subcampeonato entre Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, junto con la disputa por las posiciones restantes entre las escuderías.

En un trazado permanente en pleno desierto —caracterizado por sus curvas rápidas y enlazadas, las altas velocidades y una fuerte exigencia física y sobre los neumáticos bajo las luces artificiales—, el margen de error vuelve a ser mínimo. En ese escenario de máxima exigencia, la presencia argentina no se limita a lo que ocurre dentro de la pista: detrás de escena, en los boxes de las once escuderías, opera el desarrollo tecnológico de Globant, la primera compañía latinoamericana en convertirse en partner tecnológico oficial de la Fórmula 1.

La alianza, anunciada en mayo de 2024 como un acuerdo de varios años, apunta a modernizar tanto el trabajo estratégico en los boxes como la experiencia de los fanáticos que siguen las 24 fechas del calendario. “Estamos orgullosos de trabajar con Fórmula 1, el deporte tecnológicamente más avanzado del mundo, acompañándolos en su proceso de transformación digital y en la oferta de experiencia para los fanáticos. Desarrollamos tecnología que busca sorprender a millones de seguidores en todo el mundo”, señaló Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant.

Datos en tiempo real para tomar decisiones clave

Uno de los desarrollos centrales de esta sociedad es el Team Content Delivery System (Sistema de Entrega de Contenidos del Equipo), conocido como TCDS. Presentada en marzo de 2025, la plataforma integra múltiples fuentes de video, audio y miles de eventos de telemetría catalogados y sincronizados para que los ingenieros y directores de equipo puedan revisar repeticiones inmediatas y analizar cada detalle de lo que sucede en la pista desde incidentes complejos o el desgaste de los neumáticos en plena competencia.

“El TCDS vino a resolver un problema central: antes, los datos y el video llegaban a los equipos con un retraso de entre 9 y 12 segundos. Logramos sincronizar 33 señales de video —incluidas todas las cámaras on board— que viajan desde cualquier pista del mundo hasta Biggin Hill, en Londres y vuelven al pit wall en menos de cinco segundos”, explica Carlos Gomez Schotborgh, Technical Director para Fórmula 1 en Globant.

"Antes, los datos y el video llegaban con un retraso de entre 9 y 12 segundos. Logramos sincronizar 33 señales de video que viajan desde cualquier pista del mundo hasta Londres y vuelven al pit wall en menos de cinco segundos", explica Schotborgh, Technical Director para Fórmula 1 en Globant.

Con escalabilidad para operar en los 24 Grandes Premios del calendario y un archivo histórico que supera las 7.500 horas de video indexado, el sistema aporta previsibilidad en trazados callejeros como el de Las Vegas, donde un roce contra el paredón o un auto de seguridad pueden cambiar el rumbo de la carrera en instantes.

“Desde que nos convertimos en socio oficial, Globant trabajó junto a nosotros para mejorar nuestras capacidades digitales. El Sistema de Entrega de Contenidos del Equipo evoluciona la forma en que las escuderías consumen y procesan datos clave en la pista, para apoyarlas en la toma de decisiones más rápidas e informadas cuando más lo necesitan”, subrayó Chris Roberts, Director de TI de Fórmula 1, durante el lanzamiento de la plataforma.

Precisión, inmediatez y control en una sola pantalla

En el fondo, el aporte de Globant apunta a resolver un cuello de botella histórico en la categoría: la velocidad con la que viaja la información. Esperar hasta 12 segundos por el video y los datos de una vuelta puede parecer poco fuera de la pista, pero en la Fórmula 1 es una eternidad. Las carreras se definen por décimas y una decisión crítica —como llamar o no a un piloto a boxes— depende de ver qué ocurre en el momento exacto, combinando precisión e inmediatez.

A esa velocidad se suma un cambio clave en la experiencia de uso dentro del muro de boxes: los ingenieros necesitaban visualizar en una sola pantalla lo que realmente les importa, comparar transmisiones en simultáneo y armar su propio tablero a medida, todo respaldado por una infraestructura robusta y segura capaz de funcionar con la misma estabilidad en cualquier circuito del mundo.

Globant llegó a la Fórmula 1 para mejorar el rendimiento en carrera y elevar la experiencia de los fans a través de su tecnología de punta.

En cada carrera se genera una cantidad enorme de datos, y el valor está en convertirlos casi al instante en información útil. Eso responde a un principio que rige al deporte: la equidad. La idea es que todos los equipos trabajen con las mismas herramientas y la misma información, al mismo tiempo.

Una experiencia potenciada para los fanáticos

El despliegue tecnológico no se limita a los boxes. En sedes urbanas como Las Vegas, donde el circuito está incrustado en el corazón de la ciudad y concentra multitudes en espacios complejos de transitar, ordenar la experiencia del público es otro desafío logístico de gran escala.

Para acompañar a los espectadores, a principios de la temporada 2026, Globant desarrolló la función “Race Experience” dentro de la aplicación oficial de la Fórmula 1, una herramienta que utilizan más de 1,2 millones de personas en todo el mundo. Entre sus funciones principales, ofrece horarios y programación a medida con actualizaciones al instante para organizar el fin de semana, además de mapas avanzados y sistemas de orientación que facilitan la circulación dentro de los recintos y ayudan a reducir las largas filas.

Así, ya sea respaldando una maniobra decisiva en el asfalto o guiando a un fanático hacia su tribuna bajo las luces de Qatar, la tecnología consolida su lugar en la élite del automovilismo.

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