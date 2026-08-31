“La tecnología queda en segundo plano”: cómo las stablecoins pasan del ahorro a los pagos cotidianos

El protagonismo que bitcoin tuvo durante años dentro del universo cripto parece estar quedando en segundo plano frente al avance de otro tipo de activos digitales: las stablecoins. Un reciente informe del exchange Binance señala que, a nivel global, las transferencias de stablecoins durante los fines de semana promedian los US$76.000 millones, con unos US$38.000 millones diarios, un volumen comparable al promedio diario de transacciones de Visa, de aproximadamente US$40.000 millones, y que representa el 53% del promedio de 71.000 millones de dólares en días laborables.

En esa línea, su uso ya comienza a extenderse en Latinoamérica. “La nueva generación de usuarios no piensa en esto como cripto: simplemente busca una forma fácil de usar dólares digitales. La tecnología queda en segundo plano cuando la experiencia funciona”, apunta Alvin Kan, COO de Bitget Wallet.

Específicamente, desde que la firma comenzó oficialmente sus operaciones en la región, en enero de este año, la cantidad de pagos realizados mediante códigos QR y tarjetas creció más de un 700%, una señal de que cada vez más usuarios incorporan los activos digitales para resolver gastos diarios y no únicamente como una herramienta de inversión.

“La nueva generación de usuarios no piensa en esto como cripto: simplemente busca una forma fácil de usar dólares digitales”, apunta Alvin Kan, COO de Bitget Wallet

El uso de stablecoins en la Argentina

En el plano local, estas criptomonedas también ganan popularidad. “Vimos un crecimiento de más del 700% en las transferencias de stablecoins durante el último año, y el país tiene hoy el saldo promedio en stablecoins más alto de la región, por encima de Brasil, Colombia, Perú y otros mercados de Latinoamérica”, comenta a LA NACION Federico García Ferrando, Latam growth regional manager de Bitget Wallet.

Para el experto, dicho escenario refleja dos cuestiones: por un lado, los usuarios no solo utilizan tales activos digitales para protegerse de la inflación, sino que transaccionan “activamente” con ellos. Por otro lado, la “infraestructura que está madurando en torno a las stablecoins (liquidación más rápida, menores costos y una conversión fluida hacia el gasto local a través de tarjetas cripto) las está transformando en una capa de pagos práctica y cotidiana, en lugar de un instrumento puramente especulativo o de ahorro”.

Y añade: “En mercados como la Argentina, donde la inflación, la volatilidad cambiaria y las restricciones para acceder a dólares siguen siendo un desafío, muchos usuarios utilizan stablecoins como una forma de preservar valor, cobrar ingresos del exterior, enviar dinero y realizar pagos diarios”.

Por su parte, Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, sostiene que el uso del dólar cripto como método de pago y para transferencias internacionales, tanto entre usuarios individuales como corporativos, “sigue creciendo”.

Cuando se trata de mantener posiciones en cartera, los argentinos eligen más bitcoin, según un informe de Bitso Shutterstock

De hecho, en 2025 el 71% de las criptomonedas adquiridas en la Argentina fueron stablecoins (57% en USDT y 14% en USDC), un porcentaje superior al promedio regional, que se ubicó en 40% (24% USDC y 16% USDT), de acuerdo al informe Panorama Cripto en América Latina, elaborado por Bitso.

Pero cuando se trata de mantener posiciones en cartera, Colombo destaca una particularidad: los argentinos eligen más bitcoin, que lidera las tenencias con el 52% de los activos (vs. 49% en 2024), seguido por los dólares digitales, con el 18%, es decir, “las stablecoins no son las cripto que más se conservan en cartera”.

“En parte, esto se explica porque se compran especialmente para transferencias y pagos más que para mantenerse como reserva de valor a largo plazo, lo que las convierte en un activo de alta rotación antes que de acumulación”, indica el especialista.

Infraestructura financiera

En tanto, desde la plataforma Lemon identifican otro fenómeno: los dólares digitales están dejando de ser únicamente una herramienta de ahorro para convertirse en “infraestructura financiera”. “Están pasando a ser la tecnología que permite mover dinero de forma más simple entre distintos países y sistemas financieros”, señalan.

“En Lemon vemos esa tendencia todos los días. Hoy, millones de personas usan dólares digitales sin necesariamente darse cuenta: cuando hacen una compra en el exterior con la Visa Lemon Card, pagan con PIX en Brasil, reciben dinero desde el exterior o eligen ahorrar en dólares. En muchos de esos casos, las stablecoins funcionan como la capa tecnológica que hace posible esa experiencia”, profundizan.

Bajo esa línea, en dicha plataforma el volumen operado con stablecoins aumentó 45% interanual. En palabras de la firma, el crecimiento estuvo impulsado, principalmente, por su utilización para mover dinero, realizar pagos y conectar distintos sistemas financieros, más que por la compra para atesoramiento.

El volumen operado con stablecoins en Lemon aumentó 45% interanual

Sin embargo, ello no significa que el ahorro en dólares digitales haya dejado de ser el principal caso de uso en el país: “El 98% de los pagos con QR y con la Visa Lemon Card todavía se realizan en pesos, incluso cuando el usuario tiene habilitada la opción de pagar con dólares digitales”.

Lemon atribuye esto a motivos económicos y culturales. “Los argentinos siguen viendo al dólar como reserva de valor y, además, el contexto actual ofrece incentivos para mantener pesos invertidos en instrumentos de money market gracias a la estabilidad cambiaria y las tasas disponibles”, detallan.

Y concluyen: “En la Argentina, los dólares digitales nacieron como un refugio frente a la inflación y la devaluación. Hoy siguen cumpliendo ese rol, pero además se consolidan como la infraestructura sobre la que se construye una nueva generación de servicios financieros más globales, interoperables e instantáneos”.