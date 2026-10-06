La vuelta del videoclub, en formato streaming: son gemelos y crearon un local virtual para rescatar el ritual de elegir qué ver

Hacer scroll infinito en las plataformas de streaming es una tarea tan tediosa que muchas veces terminamos apagando la pantalla sin ver nada, víctimas de la paradoja de la elección. La nostalgia por la era dorada del videoclub —ese ritual de recorrer pasillos, leer contratapas y dejarse llevar por la intuición— encontró finalmente una alternativa digital. Dos hermanos gemelos británicos desarrollaron BingeBrowse, un videoclub virtual en 3D al que se puede entrar directamente desde el navegador para “caminar” entre estanterías que parecen reales.

El proyecto nació casi de casualidad. “Mi hermano y yo (Oliver y Patrick Evans) somos gemelos de Inglaterra, vivimos en Londres, somos ingenieros de software y muy cinéfilos”, cuentan. Tras construir una recreación viral del icónico Criterion Closet que incluso llamó la atención de la propia compañía, decidieron dar el salto a algo más universal. “Queríamos construir un videoclub virtual para las plataformas de streaming”.

Una captura de pantalla de BingeBrowse, el sitio que permite buscar películas y series nuevas

La plataforma no tiene un streaming propio, sino que permite seleccionar los servicios que ya tenemos contratados (como Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount+, Apple TV y Crunchyroll en el caso de Argentina) para que las repisas en su versión web se llenen automáticamente con los catálogos locales. Mediante la API de TMDB, el sistema cruza los datos de disponibilidad para 25 regiones. Lejos de la lógica de las interfaces tradicionales, la idea principal fue rescatar lo humano de aquella época. “Siempre hemos pensado que la experiencia de antes tenía algo más natural y sano: ir a un videoclub y ver lo que hay, lo que la gente está viendo, lo que los empleados recomendaban. Era algo más humano que los streamings de hoy, con algoritmos que solamente te muestran lo que ellos quieren que veas”, afirman.

Aunque cuenta con sugerencias de géneros —si elegís una película de Marvel, la tienda te guía hacia opciones similares—, el objetivo es potenciar el descubrimiento casual. “La idea es recuperar la experiencia de recorrer un videoclub: encontrar algo que te gusta, mirar qué hay al lado y descubrir una película que ni sabías que querías ver”, explican los creadores, quienes desarrollan este pasatiempo por las tardes y los fines de semana. Actualmente, el sitio supera las 800.000 visitas mensuales, y permite conectar servidores personales como Plex, Jellyfin y Emby.

Una captura de pantalla de BingeBrowse, el sitio que permite buscar películas y series nuevas

El camino, sin embargo, tuvo sorpresas legales. El proyecto original se llamaba Bingebuster hasta el mes pasado, cuando los abogados de la histórica cadena de alquileres enviaron una carta documento por el nombre. Los hermanos resolvieron el cambio de identidad en tiempo récord. “Siempre supimos que el nombre era atrevido, pero recibir una carta de Blockbuster en 2026 no estaba en nuestros planes”, bromean, aclarando que hoy el servicio se mantiene completamente gratuito, sin anuncios y enfocado en la diversión, financiándose opcionalmente solo a través de la venta de skins estéticos en su tienda.

El mapa del tesoro: ¿dónde ver cada título?

Esta propuesta en 3D forma parte de un ecosistema más amplio de herramientas digitales que intentan poner orden ante la fragmentación de los catálogos actuales. Saber exactamente qué plataforma de streaming alberga una película o serie se convirtió en un acertijo cotidiano que requiere soluciones complementarias.

Para resolver ese mapa disperso, los cinéfilos solemos recurrir a plataformas especializadas. Una de las más populares es JustWatch, un buscador que permite saber qué plataforma o servicio ofrece una película o serie, para ver con una suscripción, alquilar o comprar.

Hay otros servicios como Buscala.tv, nacido en nuestro país y orientado a afinar la búsqueda en el mercado latinoamericano, además de plataformas de seguimiento de consumo como el recientemente cerrado TV Time o bases de datos interactivas que mapean la disponibilidad al segundo. TMDB, The Movie Data Base, la que usan los gemelos ingleses, también sirve para buscar contenidos y saber en qué plataforma se encuentran.

Frente a la cada vez más abundante oferta de servicios de streaming, es clave tener formas de encontrar exactamente lo que queremos. Y si no sabemos qué ver, nada como caminar por los pasillos del videoclub para encontrar inspiración. Aunque sea virtualmente.