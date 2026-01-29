Las principales señales para identificar un hackeo de tu computadora: cómo proteger tus datos

La amenaza de los ciberataques está cada vez más latente entre los usuarios, algo que antes parecía enfocarse únicamente en las grandes corporaciones. En el portal HP Online Store advierten que, con un ataque informático cada 32 segundos a nivel global, la vigilancia digital es una necesidad imperante. Saber reconocer las señales más populares de una posible intrusión en la computadora es el primer paso fundamental para proteger la privacidad y los activos digitales.

Una de las primeras alarmas, según HP, es la detección de actividad sospechosa en las cuentas más importantes, como el correo electrónico, perfiles de redes sociales o el banco online. “Si tus contactos te han preguntado por mensajes extraños enviados desde tu cuenta, o si notas transacciones inusuales en tu extracto bancario, estos son claros indicadores de que la cuenta ha sido comprometida”, explican desde el portal especializado. Ante esto, la acción inmediata incluye cambiar la contraseña, notificar a la empresa afectada e intentar identificar el tipo de ataque para mejorar la seguridad futura de los datos personales.

Dos de los tipos de ataques más comunes que pueden manifestarse con estas señales son los ataques de denegación de servicio (DoS) y el temido troyano. Un ataque DoS a menudo se evidencia con cambios inexplicables de contraseña para la cuenta o dispositivo, o la imposibilidad de acceder a configuraciones clave del sistema, como las opciones de restablecimiento de fábrica. En algunos casos, este tipo de ataque puede escalar a un ransomware, donde los ciberdelincuentes exigen un pago para liberar datos sensibles. La mejor defensa contra los ataques DoS es seguir protocolos de seguridad básicos: usar contraseñas extensas, complicadas y únicas, configurar un firewall, y ser cauteloso con los intentos de phishing.

Estar alerta de las señales raras de la computadora es fundamental Freepik

Otro indicador clave, que también fue respaldado por el portal Reader’s Digest, es la aparición de aplicaciones o programas sospechosos instalados en la computadora y que no fue descargado por el usuario. Estos podrían ser malware diseñados para propósitos maliciosos, como registrar las pulsaciones de teclado o acceder a las cuentas online. “Si notas aplicaciones sospechosas en tu lista de programas instalados, desinstálalas inmediatamente”, recomienda HP, además de sugerir el inicio de la computadora en Modo Seguro para una limpieza más efectiva.

Las ventanas emergentes constantes y los mensajes de software antivirus falsos son una señal inequívoca de malware, a menudo la fachada de un ataque troyano. Este tipo de software malicioso busca engañar al sistema operativo para que lo considere de confianza, lo que permite la descarga de otros programas dañinos. “Si ves pop-ups aleatorios en tu pantalla, no hagas clic en ellos”, aconseja HP, junto a lo que instaron a cerrar el navegador, reiniciarlo en modo incógnito y verificar la configuración de seguridad.

Los cambios inesperados en el navegador también figuran entre los signos de alerta. Una página de inicio modificada sin el consentimiento del usuario, redirecciones constantes a sitios desconocidos o la aparición de barras de herramientas o extensiones que no se instalaron, son indicativos de que el navegador fue secuestrado. También destacan que los hackers suelen hacer esto para mostrar anuncios o dirigir a versiones espejo de sitios populares, lo que les sirve para generar ingresos. “Para resolver esto, elimina cualquier complemento, extensión o barra de herramientas de terceros que no reconozcas”, señala HP.

Es importante mantener la compostura para poder afrontar un hackeo Freepik

Otras formas de identificar un posible hackeo

Además de estos puntos principales, existen otras señales que, combinadas, refuerzan la sospecha de un hackeo:

Rendimiento inusualmente lento : una ralentización repentina del sistema, sin haber instalado software pesado o actualizaciones recientes, puede deberse a la ejecución de procesos maliciosos en segundo plano.

: una ralentización repentina del sistema, sin haber instalado software pesado o actualizaciones recientes, puede deberse a la ejecución de procesos maliciosos en segundo plano. Consumo excesivo de datos e internet : un aumento inusual en el uso de datos o conexiones a servidores desconocidos puede ser síntoma de que la computadora está comunicándose con atacantes.

: un aumento inusual en el uso de datos o conexiones a servidores desconocidos puede ser síntoma de que la computadora está comunicándose con atacantes. Software de seguridad desactivado : si el antivirus o firewall se deshabilitan sin permiso o explicación, es un claro intento de un malware por eludir la detección.

: si el antivirus o firewall se deshabilitan sin permiso o explicación, es un claro intento de un malware por eludir la detección. Contraseñas que no funcionan : si de repente no se puede acceder a varias de cuentas, incluso con seguridad de las credenciales, es un fuerte indicio de compromiso.

: si de repente no se puede acceder a varias de cuentas, incluso con seguridad de las credenciales, es un fuerte indicio de compromiso. Actividad inusual en dispositivos IoT : los dispositivos inteligentes que se comportan de forma errática o tienen un consumo de datos elevado también pueden ser puntos de entrada.

: los dispositivos inteligentes que se comportan de forma errática o tienen un consumo de datos elevado también pueden ser puntos de entrada. Webcam activada sola : es un indicio de que alguien podría tener acceso para obtener información confidencial, en este caso en fotos y videos íntimos.

: es un indicio de que alguien podría tener acceso para obtener información confidencial, en este caso en fotos y videos íntimos. Archivos desaparecidos o modificados: la alteración o eliminación de documentos importantes sin intervención es una señal de alarma.

Si se actúa sin cuidado, el hackeo puede lastimar mucho al usuario Freepik

Si se detecta un hackeo, la desconexión inmediata de internet es el primer paso crítico para evitar mayor daño. Luego, cambiar las contraseñas desde otro dispositivo seguro y ejecutar un análisis completo con una herramienta antivirus confiable. HP enfatiza la importancia de medidas preventivas como el uso de contraseñas fuertes y únicas, la autenticación de dos factores (2FA) y la cautela con los intentos de phishing. “Mantener el sistema operativo y los programas actualizados, y evitar descargas de fuentes no confiables” son también defensas clave, concluye HP.