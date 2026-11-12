Lavaba platos, se volvió multimillonario y ahora protagoniza un escándalo que parece sacado de Hollywood

El escándalo amoroso de Jensen Huang derrumbó la carrera de un ejecutivo tecnológico que empezó su camino profesional lavando platos, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y hoy acaba de terminar su reinado al mando de la tecnológica que el 29 de octubre de 2025 alcanzó un valor de mercado de US$5 billones, la primera en la historia en lograrlo.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció este jueves a la compañía que él mismo cofundó y que se convirtió en la principal proveedora mundial de chips de inteligencia artificial. La decisión llegó apenas unas horas después de que The New York Times destapara que, sumado a su engaño con una presunta espía china, Huang sostuvo otro romance fuera del matrimonio con una directiva de Nvidia a la que supervisaba directamente.

¿Quién es Jen-Hsun Huang, exCEO de Nvidia?

Jen-Hsun Huang -su nombre original- nació en Taiwán y pasó parte de su infancia entre su país y Tailandia, antes de mudarse a Estados Unidos. Junto a su hermano, estudió en un instituto que funcionaba como reformatorio, donde tenía que limpiar los baños, de acuerdo con un informe de la BBC de 2024.

A los 15 años consiguió empleo en un restaurante de comida rápida lavando platos y atendiendo mesas. “Recomiendo encarecidamente que todos consigan su primer trabajo en el mundo de los restaurantes, que enseña a ser humilde y a trabajar duro”, afirmó Huang.

El ex CEO de Nvidia Corporation, Jensen Huang, pronuncia un discurso durante la exposición Computex 2024 en Taipei, Taiwán, el 2 de junio de 2024. (Foto AP/Chiang Ying-ying) Chiang Ying-ying - AP

Se graduó en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón en 1984, donde conoció a su esposa, Lori. Posteriormente obtuvo una maestría en la Universidad de Stanford y trabajó en distintas empresas tecnológicas antes de fundar Nvidia en 1993, junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. La idea nació durante una conversación en un restaurante de la misma cadena donde Huang había trabajado lavando platos.

El ascenso de Nvidia y su papel en la inteligencia artificial

Nvidia se especializa en fabricar chips que impulsan sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y otros. “Las GPU son más difíciles de encontrar que las drogas”, bromeó Elon Musk en un evento organizado por el “Wall Street Journal” en 2023. Entre sus principales clientes se encuentran Microsoft, Google, Amazon, Meta y Spotify.

El crecimiento de la firma fue exponencial: el valor de las acciones de Nvidia se multiplicó en los últimos años y el miércoles 29 de octubre de 2025 logró un hito, al alcanzar un valor de mercado de US$5 billones, la primera en la historia en lograrlo. La fortuna del mismo Huang también creció y, según Forbes, llegó a ubicarse entre los 10 hombres más ricos del mundo.

Nvidia diseña sus procesadores, pero no los fabrica directamente. La producción está a cargo principalmente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial del sector. Además, cientos de empresas taiwanesas contribuyen con componentes y conocimientos técnicos esenciales para el desarrollo de los sistemas de IA que definen la infraestructura tecnológica actual.

Una caída en picada

Las relaciones extramatrimoniales de Jensen Huang comprometieron no solo su vida personal, sino también a la misma compañía. Según los informes, una de las mujeres con las que mantuvo una relación amorosa fuera del matrimonio sería una presunta espía china.

Alice Huang, junto a Jensen Huang

El escándalo llevó a que las acciones de Nvidia se desplomaron en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la dimisión de Jensen Huang. Las acciones cayeron un 10% tras conocerse la noticia, según detalló Yahoo finance. Antes de que estallara el escándalo, las acciones de Nvidia acumulaban una variación prácticamente nula en lo que iba del año, aunque la compañía ya enfrentaba dudas entre los inversores sobre si las enormes inversiones en inteligencia artificial conseguirían generar retornos suficientes.

La controversia se profundizó el martes, cuando surgieron nuevas acusaciones según las cuales la relación de Huang con Alice Huang habría facilitado el envío a China de chips de Nvidia por al menos US$7500 millones, pese a las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.

Además, trascendió que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había informado previamente al presidente Donald Trump sobre el vínculo entre el ejecutivo y la empresaria. El escándalo provocó reacciones en el Congreso estadounidense. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió explicaciones al Gobierno y mayores restricciones a las exportaciones de chips a China, mientras que los directores independientes de Nvidia contrataron asesoramiento legal externo para investigar el caso.

Por su parte, el senador republicano Kevin Cramer, integrante del Comité Bancario del Senado, reclamó la renuncia de Huang. “El potencial de extorsión es tan enorme que, tratándose de algo tan sensible como los chips de Nvidia, creo que tiene que irse”, declaró Cramer a Politico el martes por la noche.

Las acusaciones transformaron la conducta personal de Huang en un riesgo más amplio para Nvidia, al generar interrogantes sobre la conducción de una empresa que el ejecutivo dirige desde hace más de tres décadas y que se convirtió en el principal proveedor mundial de chips para IA. Huang posee aproximadamente el 3,6% de Nvidia, aunque no controla la mayoría de los derechos de voto. Además, dirige una estructura organizativa inusualmente horizontal, en la que decenas de ejecutivos le reportan directamente.

El FBI investiga por separado si Huang, de 63 años, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. El empresario reconoció ante sus empleados que le fue infiel a su esposa, aunque no ofreció detalles sobre la relación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó de “infundadas” las acusaciones de espionaje. Según informó CNBC, Huang pidió disculpas a los principales ejecutivos de Nvidia durante una reunión privada el lunes, antes de retomar los asuntos de negocios. El martes volvió a mantener reuniones en la sede de la compañía.

La firma de Silicon Valley es una pieza clave en el auge de la IA, alentada por el gobierno de Trump Getty Images

Nvidia afirmó que su directorio no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o información vinculada con la seguridad nacional estadounidense. También aseguró que Huang se comprometió a colaborar con la investigación interna.

El miércoles tuvo lugar otra etapa del escándalo, generado por una segunda relación amorosa. El New York Times, reveló este miércoles que Huang, de 63 años, también mantuvo una relación extramatrimonial con la ejecutiva Kimberly Powell (48 años), vicepresidenta de atención sanitaria de Nvidia, según fuentes citadas por el diario norteamericano.

Finalmente, este jueves Nvidia informó que Jensen Huang renunció a sus cargos de presidente y director ejecutivo con efecto inmediato. La empresa nombró a Colette Kress, la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, como CEO interina.

Con información de O GLOBO