A lo largo de la historia, la humanidad atravesó acontecimientos que cambiaron para siempre su manera de vivir. Desde la aparición de la escritura y los grandes descubrimientos científicos hasta el desarrollo de Internet, cada época estuvo marcada por avances que transformaron la sociedad. Sin embargo, determinar en qué momento las personas vivieron mejor es una cuestión que todavía genera debate.

Con la llegada de la inteligencia artificial (IA), cada vez son más las personas que recurren a estas herramientas para resolver interrogantes que van más allá de lo cotidiano. En esta oportunidad, se le preguntó a ChatGPT cuál consideraba que había sido el mejor año de la historia de la humanidad y su respuesta resultó llamativa.

Lejos de elegir una época marcada por algún descubrimiento revolucionario o un acontecimiento histórico trascendental, la herramienta se inclinó por un año relativamente reciente: 2019. Para justificar su elección, tuvo en cuenta diferentes indicadores vinculados con la salud, la economía, la educación, el desarrollo tecnológico y la calidad de vida de la población mundial.

Por qué 2019 fue el mejor año de la historia, según la inteligencia artificial

Uno de los principales argumentos detrás de esta elección está relacionado con los avances en materia de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2000 y 2019, la esperanza de vida promedio a nivel mundial pasó de 66,8 a 73,3 años, una evolución acompañada por mejoras en la medicina y la prevención de enfermedades.

A esto se sumaron la disminución de la mortalidad infantil, el desarrollo de nuevos tratamientos y la ampliación del acceso a servicios básicos que, durante siglos, estuvieron fuera del alcance de gran parte de la población.

La inteligencia artificial evaluó diferentes indicadores para determinar cuál fue el mejor año de la historia de la humanidad (Foto: Freepik)

Otro de los factores que consideró la inteligencia artificial fue el desarrollo tecnológico. En aquel entonces, más de la mitad de la población mundial tenía acceso a Internet, lo que facilitaba la comunicación, la educación, las oportunidades laborales y la posibilidad de acceder a información de manera inmediata.

Qué diferencia a 2019 de otros años de la historia

Para ChatGPT, una de las particularidades de 2019 es que fue el último año antes de que la pandemia de coronavirus modificara la vida cotidiana a escala mundial. La emergencia sanitaria no solo tuvo consecuencias sobre la salud, sino que también afectó la economía, la educación y los vínculos sociales.

Los avances científicos y tecnológicos transformaron las condiciones de vida de la población mundial (Foto: Freepik)

Hasta entonces, las personas podían disfrutar de numerosos beneficios de la tecnología moderna sin las restricciones de movilidad y los cambios en las dinámicas sociales que comenzaron a implementarse en 2020.

No obstante, la inteligencia artificial aclaró que su elección no implica que aquel año haya sido perfecto. Los conflictos armados, la desigualdad social y el cambio climático continuaban siendo grandes desafíos para la humanidad.

La respuesta se fundamenta en la combinación de los progresos alcanzados durante décadas y el contexto previo a la pandemia. De todos modos, la herramienta reconoció que no existe una respuesta universal y que la elección podría variar según los criterios utilizados para definir qué significa vivir mejor.