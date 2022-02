Legacy of The Sith: así es el espectacular trailer animado del juego

Luego del lanzamiento de Legacy of the Sith, la expansión de Star Wars: The Old Republic, se dio a conocer un tráiler CGI que dura seis minutos y levantó las expectativas de los fanáticos.

El juego había sido lanzado originalmente en diciembre de 2011. A pesar del tiempo que pasó, quienes siguen la franquicia lo recuerdan como un clásico. A 10 años de su salida a la venta, Electronic Arts y Bioware estrenaron la nueva expansión que trae más contenido para la aclamada historia.

Junto con esto, dieron a conocer un tráiler animado que se titular “Disorder”. Más allá de la destacada calidad de las imágenes, también sobresalió la narrativa. El video sirve como una introducción para que los jugadores se inserten en lo que ocurre durante la nueva expansión.

El tráiler comienza con Sa’har entrenando sus habilidades mentales, para luego dar paso a distintos enfrentamientos y mucha acción. Luego del desarrollo de todo lo que ocurrió, se desprenden algunas dudas. Por ejemplo, llama la atención lo que parece ser una traición de Darth Malgus, atacando a miembros de su bando.

El tráiler animado de Legacy of the Sith

El video contó no solo con el trabajo de Bioware y LucasFilm Games, sino también con la participación de Industrial Light & Magic (ILM), empresa especializada en efectos digitales y creada por George Lucas. Fue compartido en las últimas horas en el canal de YouTube oficial del juego y ya superó las 926.000 reproducciones, con cientos de comentarios.

Este lanzamiento sin embargo no significa lo último que los fanáticos podrán ver de Legacy of the Sith. Los responsables del juego prometieron que durante el transcurso del año darán a conocer distintas actualizaciones y actividades para agregar a la expansión.

De acuerdo a lo que comunicaron oficialmente en la presentación llevada a cabo en noviembre, se espera por la llegada de la función Estilos de Combate. Esta permitirá a los usuarios conseguir un enorme nivel de personalización de los personajes, tanto a nivel de habilidades como de armas utilizadas.

Dentro de lo nuevo que trae la expansión, se destacan lugares como Manaan, un mundo acuático que estaba habitado por los selkath, unos anfibios. El interés de los Sith en este lugar tiene que ver con la extracción de kolto, una sustancia medicinal muy codiciada. Sin embargo, Manaan es muy peligroso y presenta unas condiciones muy complicadas para quienes lo visiten. Por eso, habrá que tener mucho cuidado al adentrarse allí.