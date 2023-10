escuchar

Imowi es un operador móvil virtual (OMV): un proveedor de telefonía celular que técnicamente le alquila la red a Movistar. Pertenece a la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y su objetivo es brindar conectividad sobre todo en distintas zonas del interior del país en que distintos prestadores de servicios ofrecen sus servicios de telecomunicaciones. Su presentación fue a fines de 2020; comenzó a operar oficialmente en 2022 y ya suma 10.000 clientes. Actualmente, se encuentra activo en más de 30 localidades de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Ahora, acaba de dar un paso adicional. Desplegará su propia red de acceso en 12 localidades de menos de 2000 habitantes aprovechando la frecuencia de Telefónica. Es decir: ellos aportarán las antenas, para “iluminar” (como se le dice, en el rubro, a dar servicio en una zona con una antena en particular) a aquellas localidades que hoy no cuentan con servicio de 4G, sin esperar a que ninguno de los grandes operadores brinde los servicios en esas regiones. En principio será en Catamarca y Formosa. Es un esquema novedoso en el país, y será un operador “híbrido” y no demandará despliegue de redes superpuestas. Tanto la red donde se integrarán los sitios como las frecuencias del espectro radioeléctrico a utilizar serán de Movistar.

En este acuerdo, realizado en principio hasta 2033, tanto la propuesta comercial como la atención al cliente y el mantenimiento serán locales; generando, entonces, fuentes de trabajo y capacitación, con cercanía a las comunidades comprendidas, donde hoy no opera ninguno de los tres proveedores nacionales, explicaron.

Antes, Bs As y Santa Fe. Ahora, Formosa y Catamarca

En esta oportunidad, se trata de 12 localidades de dos provincias: Pozo de Piedra, Puerta del Corral Quemado, Corral Quemado, Villa Vil, Cóndor Huasi, Huillapima, Puerta de San José y El Salado, de Catamarca. Y Pozo de Maza, Guadalcazar, Lamadrid y Río Muerto, de Formosa.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel (la dueña de imowi), explicó que “estamos preparados para impulsar el servicio ahí donde es más difícil llegar”, señaló. Pero explicó que en la conversación no solo estuvieron las cooperativas y Telefónica, sino que sumó a empresas energéticas, a gobiernos e intendencias locales, que aportaron, entre todos, los 2 millones de dólares necesarios para “ampliar la conectividad”. “En este momento del país hay que ser creativos”, señaló. Sobre este punto, aprovechó a hacer un pedido: “Hoy pedimos que se acomode la coyuntura, las variables. Si nos acomodan vamos a poder hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo”.

Por su parte, Luis Delamer, director mayorista Hispam de Movistar, indicó que “Esta novedad se inscribe en la estrategia de Movistar de concretar alianzas para extender la digitalización, tanto en diferentes zonas de Argentina, como así también en distintos países de la región”. En otros países, la alianza se está haciendo sobre todo para el despliegue de fibra óptica, en países como Colombia, con Tigo, o en Perú, con operadores rurales de telecomunicaciones.