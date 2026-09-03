Llegó a valer US$11.000 millones y se vendió por 285 millones: auge, caída y reconversión de GoPro

Si tenés o alguna vez tuviste una de estas camaritas que se enganchan al casco mientras andás en bici, esquiás o te tirás de cabeza a una pileta, seguro conocés a GoPro. La mítica marca que prácticamente inventó la categoría de las cámaras de acción hoy está viviendo un giro inesperado que redefine por completo lo que significa su nombre.

El sueño del surfista que valía oro

La idea de GoPro nació en 2002 cuando Nick Woodman, frustrado por no poder registrar sus maniobras de surf en Australia, decidió meterse en el garaje de sus padres a trabajar 18 horas diarias en una solución propia. En 2004 lanzó la primera “Hero” analógica, pero el verdadero boom llegó en 2010 con la versión en alta definición: creó un segmento de mercado propio, sumó competidores por todos lados, se hizo viral (sobre todo en YouTube, una plataforma ideal para el contenido que registraba) y comenzó a vender unidades sin techo aparente. El auge de la compañía fue en 2014, cuando comenzó a cotizar en la bolsa, alcanzando una valuación fenomenal de 11.000 millones de dólares y convirtiendo a Woodman en el CEO mejor pago de EE.UU.

NIck Woodman sigue al frente de GoPro, la compañía que fundó a principios de siglo

Drones rotos y gastos descontrolados

Sin embargo, el éxito le jugó en contra. Duplicó la cantidad de empleados en meses, los costos se dispararon y las ventas se estancaron. La empresa intentó reconvertirse en una compañía de entretenimiento y medios, una aventura fallida que terminó cerrando en 2017 tras quemar cientos de millones de dólares. El golpe de gracia técnico fue el drone Karma en 2016: por una falla grave de su batería, los dispositivos caían en pleno vuelo, lo que obligó a retirarlos del mercado y cancelar el proyecto en 2018.

El drone Karma fue presentado en septiembre de 2016, pero fue retirado del mercado un mes después por un problema en sus baterías

A esto se sumó la feroz evolución de las cámaras de los smartphones y la llegada de rivales como DJI e Insta360. Para junio de este año, GoPro advirtió que podría desaparecer del mercado por falta de fondos, y sus acciones tocaron un piso histórico de apenas 0,60 dólares antes de que el propio Woodman tuviera que inyectar 20 millones de dólares de su bolsillo en julio para mantenerla a flote.

La fusión y la apuesta por la IA

Ahora GoPro anunció una fusión con Starman Optical por 285 millones de dólares. Bajo esta operación, que espera cerrar a finales de este año, los accionistas de GoPro recibirán 1,14 dólares por acción en efectivo y retendrán el 10% de la firma fusionada. Este acuerdo eliminará por completo la deuda de 92 millones de dólares de la compañía.

Una Mission 1 Pro ILS, una GoPro profesional que graba en 8K y tiene montura para lentes intercambiables, presentada a fin de agosto de 2026

El youtuber Markiplier adquirió el 8,5% de las acciones de GoPro pocos días antes del anuncio, convirtiéndose en su mayor accionista individual y disparando la cotización un 128% en Wall Street.

Aunque Woodman prometió mantener el soporte para sus productos tradicionales y ampliar la oferta de cámaras, el negocio parece ir por otro lado. Starman Optical no fabrica cámaras para deportistas, sino transceptores ópticos, componentes de red que transmiten datos a gran velocidad usando luz y que son esenciales para la infraestructura de la inteligencia artificial.

Al fusionarse, GoPro aportará sus más de 2500 patentes de imagen y óptica para competir en contratos gubernamentales, de robótica, aeroespacial y de defensa en Estados Unidos.