Lo mataron de un tiro en 2021, y gracias a la IA pudo pronunciar el testimonio final en el juicio por su asesinato

En un caso que marca un hito, una inteligencia artificial (IA) fue usada por primera vez en un tribunal de Estados Unidos para crear un video en el que se da voz (e imagen) a un hombre víctima de un homicidio, que se dirigió directamente a su asesino durante la audiencia de sentencia. Christopher Pelkey, víctima de un incidente de furia al volante en 2021, fue “traído de vuelta” a la sala del tribunal a través de un video generado por IA, una iniciativa impulsada por su familia para compartir su perspectiva.

La idea surgió de Stacey Wales, hermana de Christopher Pelkey, quien según relata la NPR tenía dificultades para escribir su propio testimonio en el juicio que debía determinar la sentencia de Gabriel Paul Horcasitas, el hombre declarado culpable de asesinar a su hermano.

A pesar de haber recopilado 48 declaraciones de personas que conocieron a Pelkey, Wales no encontraba las palabras adecuadas y, en cambio, escuchaba la voz de su hermano en su cabeza. Christopher Pelkey era conocido por su mantra de amar a Dios y amar a los demás, y su hermana sabía que él creía en el perdón. Escribir la declaración desde la perspectiva de Chris, centrada en el perdón, le resultó natural.

Dada su experiencia en tecnología, Stacey Wales y su esposo Tim, junto con su socio comercial Scott Yentzer, se propusieron crear el video utilizando varias herramientas de IA. El desafío era significativo, ya que no existe un programa único diseñado para este propósito. Lograron producir un clip convincente utilizando aproximadamente 4,5 minutos de video de Pelkey, una foto de su funeral y el guión preparado por Wales.

El testimonio de Christopher Pelkey generado con IA

El muerto que le habla a su asesino

Tuvieron que sortear obstáculos técnicos, como la eliminación digital de anteojos de sol y el recorte de su barba en la imagen que usaron de base para la animación, y la dificultad para recrear su risa a partir de clips que tenían mucho ruido de fondo. El avatar generado se identificó explícitamente al comienzo del video que se reprodujo en el tribunal, declarando que era una versión de Chris Pelkey recreada a través de IA, utilizando su foto y perfil de voz.

El video de Pelkey fue el último en ser presentado en la audiencia de sentencia. En él, el avatar se dirigió a Horcasitas, expresando que era una pena que se hubieran encontrado bajo esas circunstancias y sugiriendo que en otra vida podrían haber sido amigos. El mensaje central fue de perdón y la creencia en Dios que perdona. El video concluyó con un llamado a amar y vivir plenamente.

Ni la defensa ni el juez presentaron objeciones. El juez Todd Lang reaccionó positivamente, diciendo: "Me encantó esa IA. Gracias por eso“. El juez destacó que, a pesar del enojo justificable de la familia, permitieron que la voz de Chris, como ellos la veían, expresara perdón. Horcasitas fue condenado a 10,5 años por homicidio involuntario.

Un caso sin precedente

Expertos en IA y derecho consideran que este uso de la tecnología en un tribunal es novedoso. Maura Grossman, experta en IA en casos judiciales, le dijo a NPR que no observó problemas legales o éticos mayores en este caso específico, ya que el video se presentó ante un juez (no un jurado) y no fue admitido como evidencia.

Sin embargo, la creciente facilidad para crear contenido “deepfake” genera preocupación sobre el potencial malicioso y la influencia indebida en juicios. Gary Marchant, profesor de derecho, le dijo a Associated Press que considera este uso particular como probablemente el menos objetable.

Abogados de Horcasitas han presentado un aviso de apelación, planteando la posibilidad de que el juez se basara indebidamente en el video de IA para la sentencia.

Para el hijo adolescente de Stacey Wales significó una última oportunidad de “ver y escuchar” a su tío: la familia de Pelkey relató que encontró que el proceso de creación del video fue catártico y parte del proceso de superación de esa tragedia familiar.