Logitech renueva uno de sus clásicos con el nuevo mouse MX Master 4

Logitech renovó su línea de periféricos de alta gama con el lanzamiento del MX Master 4, un mouse que se posiciona como el más avanzado de la serie MX,y es el primero en incorporar retroalimentación háptica (es decir, donde sentimos físicamente en la mano la reacción a una acción digital) configurable, una innovación que añade una nueva capa de control táctil.

El gran diferenciador del MX Master 4 respecto de las versiones anteriores es su capacidad de generar vibraciones ligeras y personalizables que responden a la tarea en curso en la zona donde se apoya el pulgar. Esta retroalimentación háptica permite al usuario “sentir” las acciones, proporcionando un control más preciso en procesos como la edición de video o el diseño gráfico.

El mouse Logitech MX Master 4 con múltiples botones configurables

Junto a la tecnología háptica, Logitech introduce Actions Ring, una función que actúa como un centro de atajos personalizables. Mediante comandos específicos en programas como Photoshop o Excel, la compañía afirma que los usuarios pueden ahorrar hasta un 33% de tiempo y reducir los movimientos repetitivos del mouse en un 63%, optimizando significativamente la interacción con el software.

El MX Master 4 mantiene la rueda MagSpeed, capaz de un desplazamiento ultrarrápido y mejora el seguimiento del movimiento con un sensor de 8000 DPI, al tiempo que permite clics un 90% más silenciosos que en su predecesor, el MX Master 3.

Con carga rápida USB-C, enchufarlo un minuto ofrece hasta tres horas de uso, y una carga completa se extiende hasta 70 días. El mouse es multidispositivo, permitiendo alternar entre tres equipos vía Bluetooth.

Tiene un precio internacional de 120 dólares.



