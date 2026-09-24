Los cinco errores más comunes a la hora de realizar compras online

Comprar por Internet se convirtió en una práctica cotidiana. En cuestión de minutos es posible comparar precios, consultar reseñas, conocer diferentes marcas y recibir el producto sin salir de casa. Sin embargo, contar con más información y alternativas no siempre garantiza una mejor elección.

Detrás de cada compra aparecen distintos estímulos capaces de modificar una decisión: desde una oferta por tiempo limitado hasta un producto recomendado por un algoritmo, un beneficio bancario o un costo inesperado que recién aparece antes de pagar.

“Después de más de diez años trabajando con marcas y analizando comportamientos de compra, vemos que hay situaciones que se repiten una y otra vez. Muchas veces creemos que estamos tomando una decisión completamente racional, pero en el camino intervienen muchísimos factores que pueden hacernos cambiar de elección”, explicó a LA NACION Sabina Roca, CEO de MAIN Trade Marketing Solutions.

La aparición de gran cantidad de ofertas puede perjudicar la elección correcta de un producto (Foto: Pexels)

Frente a un escenario en el que las plataformas compiten constantemente por captar la atención del consumidor, reconocer estos mecanismos puede ayudar a detenerse antes de hacer clic en “comprar”.

Cuáles son los cinco errores más frecuentes al comprar por Internet

1. Creer que tener más opciones permite elegir mejor

Una de las principales ventajas del comercio electrónico también puede convertirse en un obstáculo. Al buscar un producto aparecen decenas de marcas, modelos, tamaños y precios que obligan al usuario a procesar una enorme cantidad de información.

En lugar de facilitar la elección, el exceso de alternativas puede hacer que resulte más difícil establecer qué producto realmente se ajusta a lo que se necesita.

“En digital, tener variedad no alcanza. La forma en la que una marca ordena la información, destaca beneficios y ayuda a comparar también forma parte de la experiencia”, señaló Roca.

2. Comprar por la promoción y no por la necesidad

Descuentos, envíos gratuitos, cuotas, beneficios exclusivos y ofertas con cuenta regresiva aparecen constantemente durante la navegación. El problema comienza cuando la oportunidad de ahorrar se convierte en el verdadero motivo de la compra.

Antes de aprovechar una promoción, una estrategia sencilla consiste en preguntarse si el producto habría sido igualmente necesario sin el descuento. De esta manera, el precio vuelve a ser una variable de la decisión y no su único disparador.

Las compras siempre deben ser realizadas de forma consciente (Foto: Generada con IA)

3. Mirar únicamente el precio publicado

Comparar valores entre diferentes tiendas es mucho más sencillo en Internet, pero el número que aparece en pantalla no siempre representa el costo final.

El envío, las cuotas, los medios de pago disponibles, los descuentos bancarios, las membresías y las condiciones de devolución pueden alterar considerablemente cuánto terminará pagando el consumidor. Por eso, la alternativa con el precio inicial más bajo no necesariamente será la más conveniente al llegar al checkout.

4. Confiar demasiado en las recomendaciones del algoritmo

Las tiendas digitales pueden parecer una vidriera prácticamente infinita, pero los productos no aparecen necesariamente de manera neutral.

Los artículos recomendados, patrocinados, destacados o señalados como “más vendidos” ocupan lugares privilegiados dentro de las plataformas. Esto puede hacer que el consumidor concentre su atención en un grupo reducido de alternativas, aun cuando existan muchas otras disponibles.

La clave, en este caso, es no confundir visibilidad con conveniencia. Que un producto aparezca primero o sea recomendado no significa necesariamente que sea el más adecuado para cada comprador.

5. Pensar que la decisión está tomada antes de llegar al carrito

Investigar previamente ayuda, pero una elección puede modificarse incluso segundos antes de concretar el pago. Una mala reseña, un producto sin stock, un plazo de entrega demasiado extenso, un costo adicional o una alternativa sugerida por la propia plataforma pueden hacer que el usuario cambie de opinión. La compra, por lo tanto, no se define en un único momento, sino a lo largo de todo el recorrido digital.