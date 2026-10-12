Los expertos coinciden: esta es la forma correcta de cargar el celular para cuidar la vida útil de la batería

Millones de usuarios cargan su teléfono móvil todos los días de manera automática. Sin embargo, detrás de este hábito cotidiano existen recomendaciones precisas que prolongan la vida útil del equipo y protegen sus componentes internos a largo plazo.

Los expertos sugieren seguir protocolos específicos para evitar microdescargas que ocurren debido a fluctuaciones de tensión. Estos cuidados resultan esenciales ante el uso constante de la tecnología en la actualidad.

¿Cuál es la forma correcta de conectar el cargador?

Lo ideal consiste en enchufar primero el adaptador a la toma corriente. Los circuitos internos necesitan instantes para estabilizar el flujo energético. Solo tras este paso, el usuario conecta el cable al teléfono. Al finalizar el proceso, el procedimiento inverso protege mejor los componentes: primero retira el cable del dispositivo y luego desenchufa el cargador de la pared.

Cómo cargar correctamente un celular para evitar daños en la batería (Fuente: Pexels)

¿Qué errores comunes dañan la batería del celular?

Un error frecuente es el uso del equipo mientras carga. Acciones como jugar videojuegos o mirar videos en alta resolución generan un aumento de temperatura que afecta la vida útil. Además, el uso de cargadores de baja calidad provoca voltajes inestables que dañan tanto la batería como los circuitos internos. Por otro lado, doblar los cables causa roturas internas con el tiempo y el mantenimiento del dispositivo conectado durante toda la noche resulta innecesario para las baterías modernas.

¿Dónde conviene dejar el celular mientras carga?

La ubicación importa tanto como el método. Los especialistas recomiendan evitar lugares húmedos como baños o cocinas por el riesgo eléctrico. Tampoco conviene apoyarlo sobre mantas, almohadas o plásticos, ya que estos materiales impiden la correcta disipación del calor. El suelo representa otra mala opción por la acumulación de suciedad en el puerto de carga. La elección correcta siempre es una superficie firme, seca y ventilada, como una mesa o un escritorio, pues facilitan el enfriamiento durante el proceso.

¿Cómo se cuida el cable de carga?

El cable requiere un manejo cuidadoso. Doblarlo de forma excesiva genera daños internos que dificultan la carga o inutilizan la ficha de conexión. El uso del accesorio original o uno certificado por el fabricante garantiza una transferencia de energía segura para el equipo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.