Los Samsung que nunca van a recibir One UI 9 ni Android 17: la lista definitiva

Samsung inició el despliegue de su nueva capa de personalización One UI 9 basada en Android 17 con la serie Galaxy S26 en Corea del Sur. Este avance tecnológico implica el retiro oficial del soporte técnico para una lista considerable de teléfonos y tabletas. La política de la empresa dicta un tiempo específico de actualizaciones según el modelo y el año de lanzamiento. Los dispositivos que superaron su límite de vigencia pierden el acceso a las funciones modernas que propone este software. La lista definitiva de equipos excluidos abarca modelos de gama alta, media y dispositivos económicos que cumplieron con su calendario comercial.

One UI 9 no estará disponible para todos los dispositivos, e incluso dejará sin soporte a modelos de alta gama Samsung

El listado de la serie Galaxy S y sus variantes plegables incluye al Galaxy S22, el Galaxy S22 Plus y el Galaxy S22 Ultra. A esta nómina se suman el Galaxy S21 FE junto a los teléfonos plegables Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4. El corte de soporte afecta también a la línea Galaxy A, específicamente a los modelos Galaxy A73 5G, A53 5G y A33 5G. La serie económica registra bajas adicionales en los modelos Galaxy A14, A06, A05 y A05s. Este grupo se completa con los dispositivos de las familias Galaxy M y F, tales como el Galaxy M53 5G, M33 5G, M14 y el M05, además de sus variantes F53 5G, F33 5G, F14 y F05. En el sector corporativo, la firma excluye al Galaxy XCover 6 Pro.

Una gama alta como el Galaxy S22 Ultra quedará obsoleto en los próximos meses

El sector de tabletas también sufre recortes importantes: la familia Galaxy Tab S8, que comprende el modelo base, la variante Plus y la versión Ultra, queda fuera de esta actualización. Samsung justifica estas decisiones mediante el cumplimiento estricto de los periodos de soporte anunciados en el momento de la venta. La evolución del sistema exige componentes de procesamiento potentes para las funciones de inteligencia artificial y seguridad avanzada. El uso de software reciente en hardware antiguo causaría fallos de rendimiento o inestabilidad operativa. Si bien el dispositivo mantiene su funcionamiento básico, el usuario no dispone de las mejoras visuales, las herramientas de multitarea o las revisiones de seguridad gráfica del nuevo entorno One UI 9.

La familia Galaxy Tab S8 también es parte de este recorte

La empresa aclara que el cese de actualizaciones de sistema operativo no equivale a una vulnerabilidad inmediata. Samsung mantiene parches periódicos de seguridad para corregir fallos críticos durante un tiempo adicional. Esto permite el uso de aplicaciones bancarias y herramientas de mensajería sin riesgos inminentes. No obstante, el fabricante sugiere precaución con la instalación de aplicaciones ajenas a las tiendas verificadas una vez finalizado el soporte.

El fin del ciclo de vida útil del software marca un proceso habitual en el mercado tecnológico. Mientras los modelos recientes, como la serie Galaxy S24, cuentan con una política extendida de siete años de actualizaciones, las generaciones previas alcanzan su límite técnico de manera paulatina. Los propietarios de los equipos mencionados tienen la posibilidad de seguir con el uso de sus dispositivos bajo la versión actual del sistema sin recibir novedades.

El Galaxy S24 fue anunciado con siete años de actualizaciones, por lo que todavía le quedan cinco más

Esta estrategia de Samsung busca adaptar sus recursos hacia el hardware más moderno y potente del mercado actual. El despliegue de One UI 9 continúa de manera gradual para los equipos compatibles mediante la plataforma Samsung Members donde los usuarios gestionan el acceso a las versiones beta iniciales. La transición hacia esta nueva arquitectura de software refleja la exigencia técnica de las funciones actuales frente al hardware de años anteriores.